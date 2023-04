FPÖ-Angerer: Herzliche Gratulation zum sensationellen Wahlergebnis an Marlene Svazek und das gesamte freiheitliche Team in Salzburg!

Klagenfurt (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ Kärnten, Klubobmann Erwin Angerer, gratuliert in einer ersten Reaktion Marlene Svazek und ihrem Team zum sensationellen Wahlergebnis der Freiheitlichen in Salzburg. „Die heutige Wahl hat einmal mehr gezeigt, dass sich die Menschen Politik wünschen, die für Land und Leute gemacht wird und nicht, um Parteisysteme zu erhalten. Marlene Svazek und ihr Team waren nicht erst im Wahlkampf, sondern bereits die Jahre davor vor Ort bei den Menschen. Die Wähler in Salzburg haben erkannt, dass die FPÖ die einzige Partei ist, die an der Seite der Bürger steht.“

„Der Wählerauftrag ist eindeutig erkennbar, die Salzburger haben das alte System abgestraft und wünschen sich Veränderung. Bleibt zu hoffen, dass dieses Mal der Wählerwille respektiert wird und ordentliche Verhandlungen auf Augenhöhe mit allen Parteien geführt werden! Den Salzburgern wäre es jedenfalls zu wünschen, dass mit Marlene Svazek neuer Schwung in die Landesregierung kommt“, so der Kärntner FPÖ-Chef Angerer.

