Rendi-Wagner zu Salzburg-Wahl: "Nur mit Gemeinsamkeit und Geschlossenheit werden wir erfolgreich sein"

SPÖ-Deutsch: „Es kann niemals die Lösung für die SPÖ sein, in Richtung FPÖ zu schielen und die Partei nach rechts zu rücken“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bedanken sich nach der Landtagswahl in Salzburg bei „allen Kandidat*innen und allen, die für die Salzburger SPÖ gelaufen sind und gekämpft haben, für ihren engagierten Einsatz im Wahlkampf“. Die Regierungsparteien in Salzburg seien bei der Landtagswahl abgestraft worden. „Ein Minus und der dritte Platz für die SPÖ sind schmerzlich“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner betont: „Unser Ziel muss es sein, dass wir wieder gemeinsam und geschlossen auf unsere sozialdemokratischen Kernthemen setzen: auf Soziales, Wohnen, Gesundheit und Pflege, auf Bildung und den Kampf für ein leistbares Leben. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass wieder unsere Inhalte und guten Lösungen, die wir für Österreich und die Menschen in unserem Land haben, im Vordergrund stehen. Bringen wir unser Land gemeinsam wieder nach vorne. Nur mit Gemeinsamkeit und Geschlossenheit werden wir erfolgreich sein!“ ****

Klar sei, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Es kann niemals die Lösung für die SPÖ sein, in Richtung FPÖ zu schielen und die Partei nach rechts zu rücken. Wir müssen uns einer menschenverachtenden und die Gesellschaft spaltenden Ideologie, wie sie die FPÖ als Ganzes vertritt, immer mit aller Kraft entgegenstellen.“ (Schluss) bj

