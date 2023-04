FPÖ-Landbauer: Salzburg wählt Hoffnung und echte Veränderung mit Marlene Svazek

LH-Stellvertreter Udo Landbauer gratuliert den Salzburger Freiheitlichen zu „historischem Wahlerfolg“

St. Pölten (OTS) - „Die großen Gewinner des heutigen Wahltages sind alle Salzburger, die mit ihrer Stimme für die FPÖ und Marlene Svazek den Weg für echte Veränderung geebnet haben. Die Freiheitlichen stehen als einzige Partei im Schulterschluss mit der eigenen Bevölkerung. Ich freue mich riesig für Marlene Svazek und ihr gesamtes Team, die seit Jahren unermüdlich für die Interessen der Salzburger arbeiten und bei den Familien vor Ort sind. Die konsequente und ehrliche Arbeit wurde heute vom Wähler belohnt. Der freiheitliche Wahlerfolg ist auch ein Sieg für die Werte Heimat, Freiheit und Sicherheit“, gratuliert FPÖ-Landesparteiobmann, LH-Stellvertreter Udo Landbauer der FPÖ-Spitzenkandidatin, ihrem Team und allen Funktionären, die einen überzeugenden und leidenschaftlichen Wahlkampf geleistet haben.

„Die FPÖ vertritt im Gegensatz zu allen anderen Parteien eine ehrliche und konsequente Politik im Kampf gegen die Preisexplosion, bei der schonungslosen Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns, der Verteidigung der Neutralität und dem Stopp des Asylchaos. Die Wähler haben heute auch einmal mehr das schwarz-grüne Experiment auf Bundesebene abgestraft. Es ist allerhöchste Zeit für Neuwahlen, um die Regierung des Versagens in die Wüste zu schicken“, sagt Landbauer, der im Wahlergebnis in Salzburg auch eine klare Absage an die „Ausgrenzungspolitik“ gegenüber der FPÖ sieht. „Die Österreicher wollen, dass die Freiheitliche Partei als starke und bestimmende Kraft gestaltet. Die Bevölkerung hat die Ausgrenzung satt. Das sollten sich alle Demokratieverweigerer hinter die Ohren schreiben“, so Landbauer.

