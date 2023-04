FPÖ-Haimbuchner gratuliert FPÖ Salzburg und Marlene Svazek zum fulminanten Ergebnis

Fortsetzung der Ausgrenzungspolitik gegenüber FPÖ wird schwer sein – FPÖ nun auch in Salzburg wichtiger und mitbestimmender Faktor in Landespolitik

Linz (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner gratuliert der FPÖ Salzburg und Marlene Svazek zum fulminanten Ergebnis bei den heutigen Landtagswahlen. „Das war nach Niederösterreich und Kärnten die Fortsetzung des Erfolgsweg der FPÖ in unserem Land. Die Bürger wissen, dass die Freiheitlichen ihre Interessen vertreten und wir eine Partei für das Volk sind. Hoffentlich kommt es bald zu einer Nationalratswahl, damit die Bürger auch in der Bundespolitik die Karten neu mischen können. Mit dem heutigen Wahlausgang ist klar erkennbar, dass die Salzburger sich für den oberösterreichischen freiheitlichen Erfolgsweg, der auch kürzlich in Niederösterreich eingeschlagen wurde, entschieden haben.“ ****

„Die Menschen haben an der Wahlurne mit ihrer Stimme auch klar ihren Unmut über die Bundespolitik – von der Teuerungswelle bis hin zur illegalen Masseneinwanderung – zum Ausdruck gebracht. Die Salzburger haben sich für die bodenständige Politik der FPÖ entschieden und der Wählerwille ist klar anders, als die Medien gerne glaubhaft machen wollen“, ist Haimbuchner davon überzeugt, „dass mit diesem Ergebnis die Freiheitlichen in Salzburg zu einem wichtigen und mitbestimmenden Faktor in der Landespolitik wurden. Diesen Auftrag hat Marlena Svazek heute mit ihrem Team ganz klar vom Wähler erhalten. Die Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ ist vorbei.“ (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Birgitt Thurner / Landespressereferentin

06649072221 / birgitt.thurner @ fpoe.at /www.fpoe-ooe.at