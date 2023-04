Der „Tag des Mostes“ - Höhepunkt des Mostfrühlings

LH Mikl-Leitner: Tag des Mostes ist ein Fest in der Region und für die Region mit Strahlkraft weit über unsere Landesgrenzen hinaus

St. Pölten (OTS) - Im Mostviertel fand am heutigen Samstag mit dem ,Tag des Mostes´ der Höhepunkt des Mostfrühlings statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, feierten gemeinsam den großen Auftakt beim ,Sepplbauer´ bei der Familie Datzberger in Pittersberg bei Amstetten. Nach dem gemeinsamen Anstich des Mostfasses ,Amstettner Stadtmost´ übernahm Mikl-Leitner die Baumpatenschaft für einen Mostbirnbaum und begrüßte nach einem kurzen Betriebsrundgang die Gäste im Festzelt: „Der Tag des Mostes ist ein Fest in der Region und für die Region mit Strahlkraft weit über unsere Landesgrenzen hinaus.“ Diesen Festtag müsse man einfach erlebt haben, so die Landeshauptfrau, „im wunderschönen Mostviertel, das im weißen Blütenkleid der Obstbaumblüte erstrahlt – ein wahres Naturerlebnis.“

Man stelle an diesem Tag aber nicht nur den Most als unverzichtbares Kulturgut in den Mittelpunkt, sondern vor allem die Mostbäurinnen und Mostbauern, „die tagtäglich hart und mit Herzblut für die hohe Qualität unseres Mostes arbeiten - danke für euren Einsatz“, so die Landeshauptfrau. Sie sprach auch den Mostbaronen ihren Dank aus, die „als Botschafter die niederösterreichische Most-Tradition weit über unsere Grenzen hinaustragen.“ Ebenso hob Mikl-Leitner die Musikantinnen und Musikanten der Kapelle Ybbsitz hervor, die das Fest musikalisch begleiteten, ebenso wie den Musikverein Euratsfeld, der am heutigen Tag für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.

Anschließend besuchte die Landeshauptfrau den Mostheurigen Hauer in Ardagger und nahm dorthin den ,Hop-on Hop-off Retrobus´, der den Gästen am Tag des Mostes zur Verfügung stand. Als letzte Station besuchte Mikl-Leitner das Mostbirnhaus, wo zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Tag des Mostes nutzten, um sich in der Erlebniswelt rund um den Most und die Region zu informieren.

