Brenner Basistunnel: „Geh‘ ma Tunnel schaugn!“

Das war los beim „Tag des offenen Tunnels“ im Ahrental bei Innsbruck

Innsbruck/Ahrental (OTS) - Gemeinsam mit der ARGE Sillschlucht-Pfons, bestehend aus den Unternehmen Implenia Österreich GmbH, Implenia Schweiz AG, Webuild S.p.A und csc costruzioni sa, lud die Brenner Basistunnel Gesellschaft BBT SE zum traditionellen „Tag des offenen Tunnels“ im Baulos „H41-Sillschlucht-Pfons“ im Süden Innsbrucks.

„Immer wieder aufs Neue faszinierend und beeindruckend!“, „Da geht’s ja um viel mehr als um den Bau eines Tunnels.“, „Man ahnt von draußen ja gar nicht, wie viel sich „hier unten“ tut.“ – lautete der allgemeine Tenor der tausenden BesucherInnen, die es sich am heutigen Sonntag nicht entgehen ließen, in den Brenner Basistunnel zu kommen.



Von den insgesamt rund 230 km zu errichtenden Tunnelröhren waren heute, inklusive des 2,4 km langen Zufahrtstunnels Ahrental, durch den die Reise in den Tunnel begann, mehr als 4,5 km als Tunnelröhren „zu sehen“.

Zahlreiche Informationsstände zu diversen Themenbereichen, die bei der Errichtung des BBT eine zentrale Rolle spielen, zeigten, wie facettenreich dieses Eisenbahninfrastrukturprojekt ist. ExpertInnen der BBT SE informierten die Besucher unter anderem zur Geologie, Bahntechnik, Tunnelbaumethoden, Vermessung, Umwelt.

Die ausgestellten Baumaschinen, die zahlreichen Spielstationen und auch das Theaterstück mit den Maskottchen Dynamo Sprenger und „BeeBT Biene“ fanden die jungen BesucherInnen „echt cool“. Als Belohnung für die Beantwortung der Fragen im Kinder-Quizheft durften sie sich eine Belohnung abholen, bevor es mit den Shuttlebussen aus dem Tunnel hinaus zurück an die Erdoberfläche ging.

Im Baulos „Sillschlucht-Pfons“ werden derzeit zwei Tunnelbohrmaschinen (TBM) zusammengebaut.

Die beiden rund 160 Meter langen „unterirdischen Fabriken“ namens „Lilia“ und „Ida“ werden in Kürze ihre jeweils mehr als acht Kilometer lange Reise in Richtung Süden antreten, um die beiden Haupttunnel maschinell aufzufahren. Im Rahmen eines Gewinnspiels bekamen einige BesucherInnen die einzigartige Möglichkeit, eine TBM zu besichtigen und deren riesige Ausmaße zu bestaunen.

Auf die Sicherheit der Gäste im Tunnel achteten auch diesmal die Teams von Feuerwehr, Rettungsorganisationen, Security sowie viele MitarbeiterInnen der BBT SE.

