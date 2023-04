Doskozil: „Wir müssen wieder Wahlen gewinnen und Schwarz-Blau verhindern!“

Mitgliederbefragung ist Richtungsentscheidung für Zukunft der Sozialdemokratie

Leoben/Knittelfeld (OTS) - „Wir stehen vor einer Richtungsentscheidung für die Zukunft der Sozialdemokratie. Es gilt, die Partei denen zurückzugeben, für die sie gegründet wurde, und mit den richtigen Themen, mit Selbstbewusstsein und mit Geschlossenheit wieder Wahlen zu gewinnen“, sagt LH Hans Peter Doskozil vor der am Montag startenden SPÖ-Mitgliederbefragung.



Die vielen Begegnungen im Zuge seiner „Freundschaft-Tour“ haben gezeigt, dass ein Ruck durch die Sozialdemokratie gehe und der Wunsch nach einer inhaltlichen Neuausrichtung von der Parteibasis breit mitgetragen werde, so Doskozil. „Ein flächendeckender Mindestlohn von 2000 Euro netto gemeinsam mit den Gewerkschaften, gesetzliche Maßnahmen gegen die Zwei-Klassen-Medizin, Gemeinnützigkeit statt Profitziele in der Pflege und kostenlose Kinderbetreuung - bei diesen Themen müssen wir weg von einer Politik der Überschriften und vom Reden endlich ins Tun kommen. Dafür stehe ich“, betonte Doskozil heute bei seinem Tour-Aufenthalt in der Steiermark.



Die jetzt eingeleitete Demokratisierung der SPÖ müsse nachhaltig in den Statuten verankert werden, er trete für verbindliche Mitgliederentscheidungen über den Parteivorsitz und zukünftige Koalitionsabkommen ein, so Doskozil. „Wenn wir die Basis wieder einbeziehen, wenn wir inhaltlich den Bogen über das gesamte Spektrum der Partei spannen, werden wir wieder Wahlen gewinnen und eine Neuauflage von Schwarz-Blau verhindern“, zeigte sich Doskozil überzeugt: „Ich appelliere an alle Mitglieder der SPÖ, ihre Chance zur Mitbestimmung zu nutzen und für einen Neustart zu stimmen!“



Bei der „Freundschaft-Tour“ zeige sich ein enormer Rückenwind für die Ziele und den bodenständigen Stil Doskozils, sagt auch Organisationsleiter NR Max Lercher. „Wir haben großen Rückhalt bei unseren Funktionärinnen und Funktionären in den Gemeinden quer durch das Bundesgebiet. Ab morgen werden sie um jede Stimme laufen. Weil uns allen gemeinsam klar ist: Wir stimmen nicht nur über den Parteivorsitz ab, sondern auch über den zukünftigen Spitzenkandidaten. Kanzler kann nur Hans Peter Doskozil - und mit ihm wird in Österreich wieder Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht.“



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Burgenland

Johann Permayer Straße 2

7000 Eisenstadt

Tel.: 02682-775-0

E-Mail: burgenland @ spoe.at