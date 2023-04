TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Land ist gefordert beim Tourismus", von Alois Vahrner, Ausgabe vom Sonntag, 23. April 2023

Nach Corona läuft Tirols Tourismus wieder auf Hochtouren. Stärke behalten und Auswüchse abstellen – die Politik ist gefordert.

Innsbruck (OTS) - Es ist unklar, wohin soll der viel apostrophierte „Tiroler Weg“ beim Tourismus gehen soll. Zudem braut sich bei der Tourismusabgabe Ungemach zusammen.

Tirols Tourismus ist eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. Eine, die dem früheren Agrarland viele Milliarden an Einnahmen und Wohlstand bis in die hintersten, früher armen Täler gebracht hat. Dies hat, anders als in vielen anderen Regionen in Europa, die Flucht gerade aus den Tourismusgemeinden in die städtischen Ballungszentren stark abgebremst.

Aber schon vor Corona gab es Diskussionen über Ausbau- und Belastungsgrenzen. Die viel gelobte Gastfreundschaft stand einer schwindenden Tourismusgesinnung immer größerer Teile der Bevölkerung vor allem in der Inntalfurche gegenüber. Eine Art Entfremdung, die sich vor Jahren bei der Volksbefragung-Abfuhr zu Olympia klar zeigte.

Mit Corona wurde die Branche monatelang brachial stillgelegt. Jetzt ist der Urlauber-Andrang wieder so stark wie vor der Pandemie. Wie die Gästescharen sind aber auch die alten Diskussionen und gegensätzlichen Positionen wieder da. Da eine Branche mit Weltruf (das zeigte jetzt auch wieder die erfolgreiche Interalpin-Messe), die keine Käseglocke, sondern weiter investieren will. Dort die Rufe, jetzt eine ökologische Bremse (vom Verkehr bis zu verschiedenen Projekten) anzuziehen.

Zwischen diesen scheinbar unversöhnlichen Fronten schlängelt sich die Landespolitik dahin. Der „Tiroler Weg“ ähnelt bei mancher Problemstellung einem Slalomkurs. Zunehmenden Handlungsbedarf gibt es aber auch bei der 120 Mio. Euro schweren Tourismusabgabe, wo sich nach den jüngsten Höchstgerichts-Entscheidungen und wachsender Kritik aus anderen Wirtschaftsbereichen ein Gewitter zusammenbraut. Für die einen sollte Tourismus immer auch Chefsache sein, andere riefen nach einem eigenen Landesrat. Wie und wer auch immer: Es gibt einigen Handlungsbedarf.





