DIGI PLAY DAYS: Hunderte Schülerinnen und Schüler erlebten die neuesten EdTech-Möglichkeiten auf dem ERSTE Campus

Österreichs größte Veranstaltung für digitale Lernspiele nach Corona wieder in Präsenz.

Wien (OTS) - Zahlreiche Kinder unterschiedlichen Alters konnten am Freitag, den 21. April 2023, digitale Lernspiele unzähliger EduTech-Anbieter selbst erleben und ausprobieren. Die Julius Raab Stiftung veranstaltete mit Unterstützung der ERSTE Group die DIGI PLAY DAYS heuer bereits zum sechsten Mal.

Mit dieser Veranstaltung, die 2016 von der Julius Raab Stiftung ins Leben gerufen wurde, sollen die Chancen durch digitale Lern- und Spielinhalten für den Bildungsbereich aufgezeigt werden. Mittlerweile ist sie die größte Veranstaltung in Österreich zu digitalem & spielerischen Lernen. Insgesamt nahmen bisher mehr als 3.000 Schülerinnen und Schüler an den DIGI PLAY DAYS teil. „Es ist faszinierend, welche Möglichkeiten digitale Lernspiele zur Unterstützung im Unterricht bieten und dieses Potenzial zeigen wir mit den DIGI PLAY DAYS auf,“ stellt Martha Schultz, Präsidentin der Julius Raab Stiftung, fest.

Game-Based Learning ist ein zentraler pädagogischer Ansatz, um Kinder und Jugendliche frühzeitig auf die digitale Zukunft vorzubereiten. „Bildung, in all ihren Formen, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Entwicklung. Uns ist es deshalb wichtig, innovative pädagogische Ansätze zu fördern und die digitale Zukunft mitzugestalten. Lernen mit Spaß zu verbinden, ist naheliegend und durch Game-Based Learning einfach umzusetzen,“ ist sich Hans Unterdorfer, Firmenkundenvorstand der ERSTE Bank Oesterreich sicher.

Weltweit wächst der EdTech-Sektor stark und wird zunehmend zu einem innovativen Wirtschaftsfaktor. Rund 100 österreichische EdTech-Unternehmen beschäftigten 2021 etwa 2000 Angestellte und erwirtschafteten circa 120 Millionen Euro Umsatz. Die Branche blickt optimistisch in die Zukunft mit zuversichtlichen Wachstumsprognosen. „Bei den Digi Play Days zeigen EdTech-Unternehmen und Startups – darunter auch mehrere österreichische Anbieter - auf beeindruckende Weise, wie die Digitalisierung beim Lernen unterstützen kann“, so Christoph Robinson, Geschäftsführer der Julius Raab Stiftung.

