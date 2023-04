„King Charles III. – Die Krönung“ am 6. Mai ab 9.05 live in ORF 2

Umfangreicher Programmschwerpunkt ab 24. April mit siebenstündiger Live-Übertragung der Krönung, Krönungskonzert, neuen Dokus u. v. m. in ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Die Welt blickt nach London – am Samstag, dem 6. Mai 2023, findet die feierliche Krönung von King Charles III. in der Westminster Abbey statt. Rund 3.000 geladene Gäste werden der Zeremonie beiwohnen, Hunderttausende werden auf Londons Straßen erwartet. Höchste Anspannung in den Stunden vor der Krönung bei den Sicherheitskräften, in einer Stadt im Ausnahmezustand.

Der ORF widmet dem royalen Event einen umfangreichen TV-Programmschwerpunkt: So berichtet ORF 2 am 6. Mai ab 9.05 Uhr sieben Stunden live und bringt um 20.15 Uhr eine 50-minütige Zusammenfassung der Krönungszeremonie. Am 3. Mai stehen im ORF-2-TV-Hauptabend ab 20.15 Uhr die Sondersendung „King Charles III. – Sein langer Weg“ und die neue „Universum History“-Doku „King Charles III. – Vom Außenseiter zum König“ auf dem Programm. Der „kulturMontag“ (24. April), „Vera“, die „Universum History“-Neuproduktionen „Kampf der Königinnen: Mary Stuart vs. Elizabeth I.“ und die ORF-Premiere des Historiendramas „Maria Stuart, Königin von Schottland“ (jeweils 28. April), ein aktuelles „WELTjournal“ (3. Mai) sowie themenaffine Beiträge in „Guten Morgen Österreich“ (2. bis 5. Mai), „Eco“ (4. Mai) und „Studio 2“ (5. Mai) ergänzen das ORF-2-Programmangebot.

ORF III zeigt u. a. die zweiteilige Neuproduktion „Die Windsors und Österreich“ (25. April, 2. Mai), das neue Porträt „Charles III. – Englands neuer König“ (25. April) und am 7. Mai die Live-Übertragung des Krönungskonzerts von Charles III. (20.15 Uhr).

ORF 2: Themenabend am 3. Mai, siebenstündige Live-Übertragung der Krönung am 6. Mai

Zum Auftakt des ORF-Schwerpunkts befasst sich der „kulturMontag“ (24. April, 22.35 Uhr) mit dem bedeutenden gesellschaftspolitischen Ereignis, das den Hype um Großbritanniens Monarchie nicht abreißen lässt. Die britische Regierung hat sogar den 8. Mai als zusätzlichen nationalen Feiertag angekündigt. Der „kulturMontag“ fragt nach: Wie sehen Künstler wie Turner-Preisträger Jeremy Deller die royale Tradition? Wie ticken die Briten und was erwarten sie sich vom neuen König? Mit der Krönung zum König Großbritanniens und Nordirlands wird Charles III. formal auch das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche: In „Die Kirche der Royals“ (25. April, 22.35 Uhr) sucht „kreuz und quer“ nach Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der Anglikaner mit der katholischen Mutterkirche. Bei „Vera“ (28. April, 21.20 Uhr) sind mit Paul Burrell, dem ehemaligen Butler der Queen, Alexander von Schönburg, dem angeheirateten Großneffen von Prinz Philip, und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff Kenner/innen der britischen Königsfamilie zu Gast. Die „Universum History“-Neuproduktion „Kampf der Königinnen: Mary Stuart vs. Elizabeth I.“ (28. April, 22.35 Uhr) dokumentiert ein Drama um „Fake News“ und „Hate Speech“ im England des 16. Jahrhunderts. Um 23.20 Uhr folgt die ORF-Premiere von Josie Rourkes hochkarätig besetztem Historiendrama „Maria Stuart, Königin von Schottland“ mit Saoirse Ronan als Maria Stuart und Margot Robbie als Elizabeth I. „Universum“ präsentiert am 2. Mai „Wales – Britanniens schönste Wildnis“ (20.15 Uhr)

Am 3. Mai steht der ORF-2-Hauptabend ganz im Zeichen der bevorstehenden Krönung von King Charles III.: Unter dem Titel „King Charles III. – Sein langer Weg“ präsentiert Nadja Bernhard ab 20.15 Uhr einen 50-minütigen royalen Talk mit spannenden Gästen als Einstimmung auf den royalen Event. Im Studio zu Gast sind der ehemalige britische Botschafter Leigh Turner, die britische Schauspielerin und Regisseurin Joanna Godwin-Seidl und ORF-Social-Media-Expertin Ambra Schuster. Ergänzend zu Beiträgen rund um die Royal Family, über den Status des Commonwealth sowie die Frage, was die Monarchie in der heutigen Zeit noch leisten kann, stehen Live-Schaltungen nach London, u. a. zur Journalistin und Autorin Tessa Szyszkowitz, auf dem Programm. Danach folgt mit der neuen „Universum History“-Dokumentation „Charles III. – Vom Außenseiter zum König“ (21.10 Uhr) ein Porträt des neuen Königs und ein Ausblick auf die neue Epoche der britischen Geschichte.

In der aktuellen „WELTjournal“-Reportage „Großbritannien – Krönung in Krisenzeiten“ (3. Mai, 22.30 Uhr) zeichnet ORF-Großbritannien-Korrespondent Jörg Winter das Bild von einer Nation im Umbruch. Er begibt sich auf Spurensuche quer durch das Vereinigte Königreich und zeigt die soziale Misere in den abgehängten Städten Nordenglands ebenso wie die Realität des britischen Adels. Das royale Event am 6. Mai wird mit Spannung erwartet, doch die Feierlichkeiten sind überschattet von der tiefgehenden sozialen und wirtschaftlichen Krise im Vereinigten Königreich. Um 23.05 Uhr wirft „WELTjournal +: Madame Tussaud’s – eine britische Institution“ einen Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten Besucherattraktionen des Vereinigten Königreichs. „Eco“ (4. Mai, 22.30 Uhr) beschäftigt sich mit der aktuellen Wirtschaftslage im Post-Brexit-Großbritannien. „Very british!“ präsentiert sich auch „Die Barbara Karlich Show“ (5. Mai, 16.00 Uhr), deren Gäste herauszufinden versuchen, was „typisch britisch“ ist. Ebenfalls am 5. Mai zeigt ORF 2 die beiden „Universum History“-Dokus „Victoria – Geheimnisse einer Jahrhundert-Queen“ (22.35 Uhr) und „Queen Mum – Mit Schirm, Charme und Gin“ (23.20 Uhr).

Am Tag der Krönung (6. Mai) berichtet ORF 2 in einer siebenstündigen Sondersendung ab 9.05 Uhr live aus dem Newsroom über die Feierlichkeiten. Durch die Sendung führt Birgit Fenderl gemeinsam mit Adelsexpertin Marion Nachtwey. Zu Gast im Studio sind ORF-Auslandsexperte Roland Adrowitzer, Militärhistoriker Christoph Hatschek und Politikwissenschafterin Melanie Sully. In Live-Schaltungen melden sich die ORF-Großbritannien-Korrespondenten Jörg Winter und Sophie Roupetz, Eva Pöcksteiner wird das London-Team verstärken. Zu sehen sind die Prozession vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey, die Krönungszeremonie und die Prozession mit dem frisch gekrönten König und der royalen Familie quer durch London zurück zum königlichen Palast bis hin zum legendären Auftritt am Balkon des Buckingham Palace. In der ORF-2-Hauptabendsendung „King Charles III. – Die Höhepunkte der Krönung“ werden ab 20.15 Uhr die wichtigsten Momente und emotionalen Höhepunkte noch einmal zusammengefasst. Zu Gast bei Nadja Bernhard sind Adelsexperte Karl Hohenlohe und Politikwissenschafterin Melanie Sully, außerdem gibt es Live-Schaltungen nach London – u. a. zu Moderatorin Miriam Weichselbraun.

Dreiteiliger „ORF III Kulturdienstag“ und Live-Übertragung des Krönungskonzerts von Charles III.

Auch ORF III widmet sich anlässlich der Krönung von Charles III. den britischen Royals: Den Auftakt macht ein dreiteiliger „ORF III Kulturdienstag“ am 25. April mit dem ersten Film der zweiteiligen Neuproduktion „Die Windsors und Österreich“ (20.15 Uhr), die sich auf eine Spurensuche der britischen Könige und ihrer Beziehung zu den Habsburgern begibt. Danach rekonstruiert das neue Porträt „Charles III. – Englands neuer König“ (21.05 Uhr) Charles’ Weg auf den Thron, beginnend bei seiner schwierigen Kindheit über seine Militärlaufbahn und seine Ehe mit Lady Diana bis zu seinem Engagement für soziale Themen und Umweltschutz. Den royalen Abend beschließt die Produktion „Die vielen Gesichter der Queen“ um 21.55 Uhr.

In der Woche der Krönungszeremonie zeigt ORF III mehrere Ausgaben der Reihe „Expeditionen“ über „Die Inseln der Queen“ (2. bis 5. und 9. Mai). Am 2. Mai feiert ab 20.15 Uhr der zweite Teil der Neuproduktion „Die Windsors und Österreich“ Premiere, gefolgt von der Dokumentation „Dianas letzte Nacht“ (21.05 Uhr). Am 5. Mai stehen ab 16.40 Uhr sechs Folgen der Kultserie „Mr. Bean“ mit Rowan Atkinson auf dem Programm, ab 21.50 Uhr ist eine Auswahl an Dokus über die britischen Monarchen zu sehen. Zum Auftakt: „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“. Höhepunkt des ORF-III-Schwerpunkts ist 7. Mai die Live-Übertragung des Krönungskonzerts von Charles III. (20.15 Uhr). Unter dem Motto „Lighting up the Nation“ geht das Festkonzert auf dem historischen Gelände von Schloss Windsor mit zahlreichen Stars aus Musik, Film und Theater über die Bühne. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher führt das TV-Publikum durch den Abend.

Schwerpunkt im ORF.at-Netzwerk ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk widmet sich der Krönung Charles III. auf diversen Channels von News über TVthek bis zu Sound mit einem umfangreichen Schwerpunkt. Im Zentrum der Berichterstattung steht die Krönung – von der prunkvollen Zeremonie bis zu den zahlreichen hochrangigen adeligen, politischen und prominenten Gästen: Das Ereignis wird u. a. mit Live-Ticker und umfassenden Storys minutenaktuell begleitet. Das ORF.at-Netzwerk widmet sich aber – teils bereits im Vorfeld des Events – auch anderen Themen und informiert beispielsweise über die Vorbereitungen, das Zeremoniell und die Rahmenprogramme, rekapituliert das ereignisreiche bisherige Leben des neuen britischen Königs, beleuchtet sein Engagement vor allem im Umweltbereich, analysiert die Rolle der Monarchie allgemein und erinnert an die zahlreichen Skandale im britischen Königshaus. Auf der ORF-TVthek werden zudem zahlreiche Dokus des TV-Programmschwerpunkts bereitgestellt.

Im ORF TELETEXT steht die Krönung des neuen britischen Königs ebenfalls im Mittelpunkt eines redaktionellen Schwerpunkts: Der aktuelle News- und Chronik-Bereich sowie die Rubrik „Leute“ informieren detailliert über Vorbereitungen, Zeremonie sowie Gäste und covern das Ereignis selbst. Außerdem bieten Rückblicke auf das bisherige Leben Charles III., aber auch Einblicke in die Funktionen des Königshauses, Rechte und Pflichten des Königs etc. umfangreiche Hintergrundinfos rund um das britische Königshaus.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at