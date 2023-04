„IM ZENTRUM“: Wählen, Zählen und Querelen – Welche Partei hat jetzt die besten Karten?

Am 23. April um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach Niederösterreich und Kärnten findet am Sonntag die dritte Landtagswahl des Jahres statt. Der Wahlkampf geht in die Zielgerade und alle Augen sind auf Salzburg gerichtet. Denn in Niederösterreich und in Kärnten hat die Wahl für die regierenden Parteien Verluste gebracht und die politische Landschaft verändert. Kann die Dreier-Koalition aus ÖVP, Grünen und NEOS in Salzburg fortgesetzt werden oder wird es Schwarz-Blau geben wie in Niederösterreich? Und schaffen die NEOS überhaupt den Wiedereinzug in den Landtag?

Die schwarz-grüne Koalition im Bund beteuert zwar, dass die Nationalratswahlen wie geplant im Herbst 2024 regulär stattfinden werden. Doch was bedeuten die drei Ergebnisse für diese Koalition? Setzt sich der Höhenflug der FPÖ auch auf Bundesebene fort? Und wie sehr wirkt sich die Salzburgwahl auf den aktuellen Dreikampf um den Parteivorsitz in der SPÖ aus? Führt sie zur roten Zerreißprobe?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 23. April 2023, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Maria Rauch-Kallat

ehem. Gesundheitsministerin und Generalsekretärin, ÖVP

Gerhard Zeiler

Präsident Warner Brothers Discovery International

Hilmar Kabas

Ehrenobmann der FPÖ

Christoph Chorherr

Unternehmer, ehemaliger Wiener Gemeinderat, Die Grünen

Veit Dengler

Manager und Mitbegründer NEOS

