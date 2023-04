„Sport am Sonntag“ über VAR – Fluch oder Segen? Und: Live-Diskussion zu einem russischen Olympia-Start

Am 23. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 23. April 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Olympia: Der Fall Russland – Teilnahme oder Ausschluss?

Sollen Sportler und Sportlerinnen für Putins Krieg bestraft werden? Die Live-Diskussion mit Schwimm-Präsident Arno Pajek, Judo-Präsident Martin Poiger und Tennis-Präsident Martin Ohneberg.

Fußball: VAR – Fluch oder Segen?

Der Video-Assistant-Referee sorgt oft für Aufregung.

Sarah Fischer – Die stärkste Frau Österreichs bei der Gewichtheber-EM Sarah Fischer kämpft im armenischen Jerewan um Medaillen und die Olympia-Qualifikation.

Olympia-Schwimmer Simon Bucher live im Studio

Simon Bucher und Felix Auböck sind die ersten Schwimmer, die das Olympia-Limit geschafft haben, und führen die neue starke Schwimm-Generation an.

Vienna City Marathon: Das Laufspektakel als Rekordjagd

Andreas Vojta und Julia Mayer wollen bei Österreichs größter Laufveranstaltung neue Bestleistungen aufstellen.

