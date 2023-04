AVISO Kaiserliche Wagenburg, 11.5.: Pressetermin zu SISIS „MYSTERY DRESS“

Neue Präsentation zum geheimnisvollen Brautkleid von Kaiserin Elisabeth

Wien (OTS) - Die Kaiserliche Wagenburg in Schönbrunn begibt sich auf Spurensuche zu einem der berühmtesten und mysteriösesten Kleider unserer Geschichte und präsentiert ab 12. Mai 2023 erste spannende Ergebnisse.

1989 konnte das Kunsthistorische Museum eine prächtige Schleppe erwerben, die von den Nachfahren der Kaiserin Elisabeth über hundert Jahre lang als Teil ihres Brautkleids aufbewahrt worden war. Seit 2008 ist sie im Rahmen des „Sisi-Pfades“ dauerhaft in der Kaiserlichen Wagenburg ausgestellt.

Ein 2021 wieder entdecktes Porträt der Kaiserin aus dem Jahr 1857 überliefert nun das Aussehen des zugehörigen Kleides, wodurch es möglich war, das Ensemble mithilfe modernster Technik zu rekonstruieren. Das spektakuläre Ergebnis wird nun – gemeinsam mit dem Gemälde – erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das bisher weitgehend unbekannte Porträt kommt als Leihgabe des Schlesischen Landesmuseums Opava (Tschechien) nach Wien und wird bis 5. November 2023 in der Kaiserlichen Wagenburg zu sehen sein.

Ergänzt wird die Präsentation durch ein Ausstellungsvideo, das die spannende Spurensuche rund um das geheimnisvolle Brautkleid dokumentiert: Da dessen Aussehen bisher durch keine gesicherten Quellen belegt ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder eindeutig nachgewiesen, noch ausgeschlossen werden, dass Sisi das auf dem Gemälde dargestellte Kleid tatsächlich bei der Trauung in der Augustinerkirche in Wien am 24. April 1854 getragen hat. Die Suche nach gesicherten Quellen wird in den kommenden Monaten fortgesetzt.



Die Vertreter*innen der Medien sind zum Pressegespräch herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Donnerstag, 11. Mai 2023, 10 Uhr

Ort: Kaiserliche Wagenburg in Schönbrunn

Mit: Monica Kurzel-Runtscheiner, Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg

Anmeldung erforderlich:

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist. Wir bitten um Ihre Anmeldung unter presse@khm.at.



Sisis „Mystery Dress“

Das geheimnisvolle Brautkleid der Kaiserin Elisabeth von Österreich

Eine Präsentation in der Kaiserlichen Wagenburg Wien

12. Mai bis 5. November 2023

Ausstellungswebsite

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

info.pr @ khm.at

www.khm.at