FPÖ – Nepp: Macheten-Mord ist Folge der fatalen rot-schwarzen Migrationspolitik

Wien (OTS) - "Der Macheten-Mord in Wien Floridsdorf ist ein weiteres Beispiel für das Versagen von SPÖ und ÖVP in der Migrationspolitik. Während SPÖ-Bürgermeister Ludwig Sozialmigranten aus aller Herren Länder nach Wien lockt und sie mit Geldgeschenken überhäuft, werden diese von ÖVP-Innenministern über die Grenze gelassen und auch nach schweren Verbrechen nicht abgeschoben. Dadurch werden ethnische Konflikte und Gewalt nach Wien importiert. Es braucht endlich eine Regierung unter Führung der FPÖ, die mit diesem Wahnsinn Schluss macht und die friedliche Bevölkerung beschützt“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

