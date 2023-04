Das Gesundheitsresort Königsberg hat einen österreichischen Staatsmeister!

Lehrling Lukas Riegler konnte beim Bundeslehrlingswettbewerb in Kärnten das Rennen für sich entscheiden.

Bad Schönau (OTS) -

Der beste Restaurantfachmann-Lehrling in ganz Österreich

Von 18. bis 20. April fanden im WIFI Klagenfurt die juniorSkills 2023 statt, bei denen das Gesundheitsresort Königsberg mit Lehrling Lukas Riegler in der Kategorie Restaurant/Service angetreten ist. Nach seiner Auszeichnung als Niederösterreichischer Landeslehrlingssieger im Oktober 2022 konnte Lukas nun auch den Bundeslehrlingswettbewerb für sich entscheiden und geht als österreichischer Staatsmeister hervor. Bewertet wurde von einer Fachjury nach einem internationalen Punktesystem.

Mit Fleiß, Förderung und Können zum Ziel

Im Gesundheitsresort Königsberg kommt der Lehrlingsausbildung und -förderung höchste Bedeutung zu, was die erst im März 2023 erhaltene Ausbildertrophy für den Sieg in der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft beweist. Lukas wurde für die Lehrlings-Staatsmeisterschaften intensiv betreut und gefördert und durfte nun mit einem unglaublichen Titel und einer großzügigen Prämie die Belohnung für seine harte Arbeit, seinen Fleiß und sein Können entgegennehmen. Das Gesundheitsresort Königsberg ist unsagbar stolz auf die außerordentliche Leistung von Lukas Riegler und gratuliert herzlichst zur Auszeichnung als „Österreichischer Staatsmeister“.

„Wir sind unendlich stolz und gratulieren Lukas zu dieser Super-Leistung. Großen Dank auch an seinen Abteilungsleiter Werner Kerschbaumer und vor allem auch an seinen Ausbildner Georg Salmhofer, die ihn in der Vorbereitung so tatkräftig unterstützt haben. DANKE! “ – Doris Walter, Geschäftsführerin

