„Blind ermittelt“ am 24. April in ORF 1: Hochmair und Guenther im neuen Fall „Mord an der Donau“

Um 20.15 Uhr: Das unkonventionelle Ermittlerduo muss einen Doppelmord in den Donau-Auen aufklären

Wien (OTS) - Philipp Hochmair als blinder Ex-Chefinspektor Alexander Haller und Andreas Guenther als dessen rechte Hand Niko Falk sind wieder im Einsatz: Nach dem ersten neuen Fall „Tod im Weinberg“ am 17. April mit (noch ungewichtet) bis zu 596.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (durchschnittlich 574.000 bei 21 Prozent Marktanteil) bekommt es das „Blind ermittelt“-Team am Montag, dem 24. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 gleich mit zwei Morden, die nur im ersten Moment nicht zusammenhängen, zu tun. Anne Zohra Berrached inszenierte mit „Mord an der Donau“ den neunten Fall der ORF/ARD Degeto-Krimireihe nach einem Drehbuch von Mike Majzen, in einer Gastrolle ist neben der „Stammbesetzung“ Philipp Hochmair, Andreas Guenther, Jaschka Lämmert und Michael Edlinger diesmal u. a. Andreas Lust zu sehen.

„Blind ermittelt: Mord an der Donau“ (Montag, 24. April, 20.15 Uhr, ORF 1)

50 Prozent Logik, 50 Prozent Intuition – so lautet das Erfolgsrezept des blinden Sonderermittlers Haller (Philipp Hochmair). Mit seinem Partner Niko (Andreas Guenther) wird er von Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) auf einen Doppelmord angesetzt: In den Donau-Auen wurde die Leiche einer Frau entdeckt, die in einer Aussteigerkolonie campierte. Ein Jogger, der zur falschen Zeit am falschen Ort war, wurde offenbar zufällig erschossen. Was aussieht wie ein Raubüberfall, erscheint Haller bald wie ein unvollständiges Puzzle. Er vermutet, dass Tina Naber (Katharina Behrens) und ihre gehörlose Tochter Jennifer (Annalisa Weyel), die der Polizei den Fund der Leiche gemeldet hatten, etwas verschweigen. Während Haller und Falk die Ermittlungen gegen Dagmars Ex-Mann Martin Moser (Andreas Lust) eröffnen, führt ihre Suche nach der Identität des unbekannten Opfers in die Theaterfamilie Bachmann. Erst als Haller den bisherigen Ermittlungsansatz auf den Kopf stellt, kommt er der Lösung des Falls auf die Spur.

„Blind ermittelt“ ist eine Koproduktion von Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Mord an der Donau“ schon jetzt gestreamt werden. Viele weitere Folgen von „Blind ermittelt“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

