Bauernbund-Hofjause vom 24. April bis 1. Mai 2023

Erfolgsprojekt zeigt Stärke und Vielfalt der Landwirtschaft auf

St. Pölten (OTS) - Direktvermarkter, Ab-Hof-Läden, Selbstbedienungsläden, Buschenschanken und Heurigenbetriebe sind aufgerufen, rund um den 1. Mai ein starkes Zeichen für die heimische Landwirtschaft zu setzen.

„Wir wollen die heimische Landwirtschaft erlebbar machen für die Konsumentinnen und Konsumenten. Die Hofjause ist das Erfolgsprojekt der bäuerlichen Direktvermarktung und bei Betrieben und Kunden gleichermaßen beliebt. Sie zeigt die Stärke und Breite der bäuerlichen Familienbetriebe Niederösterreichs auf und vor allem den Geschmack ihrer Produkte“, zeigen NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf, NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek und Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger auf.

Bäuerinnen und Bauern im ganzen Land öffnen ihre Hoftore, um ihre besonderen Spezialitäten aus Küchen und Kellern den interessierten Konsumentinnen und Konsumenten zu präsentieren, und gleichzeitig auf ihre vielfältigen Leistungen aufmerksam zu machen.

So findet die Hofjause in allen 20 niederösterreichischen Bezirken und mit rund 250 Betrieben statt. „Es ist der richtige Weg, um Konsumenten und Produzenten zu verbinden und damit auch einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Anerkennung der bäuerlichen Arbeit zu leisten“, freut sich Pernkopf auf die rege Teilnahme der bäuerlichen Betriebe bei der heurigen Hofjause.

Persönliche Alternative zum anonymen Supermarkt

Im Rahmen der „Woche der Hofjause“, vom 24. April bis zum 1. Mai, wird der NÖ Bauernbund für all jene bäuerliche Betriebe die Werbetrommel rühren, die ihre hofeigenen Spezialitäten direkt an die Kundinnen und Kunden verkaufen. Direktvermarkter, Ab-Hof-Läden, Selbstbedienungsläden, Buschenschanken und Heurigenbetriebe sind insbesondere in den letzten Jahren zu einer ernstzunehmenden Alternative zum anonymen Supermarkt geworden und trumpfen mit persönlicher Beratung und regionalen Produkten auf.

Den teilnehmenden Betrieben wird auch heuer eine Reihe von Werbematerialen in analoger und digitaler Form zur Verfügung gestellt. „Landwirtschaft ist und war immer von technischem Fortschritt und Entwicklungen geprägt. Diesen Fortschritt fördern wir als Bauernbund auch in der Kommunikation und leisten so einen wichtigen Beitrag unter dem Motto Agrarpolitik ist Gesellschaftspolitik“, zeigt Neumann-Hartberger unter anderem das Ziel der Konsumentenplattform „Niederösterreichs Bauern“ auf Facebook auf.

„Gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern im Land macht der NÖ Bauernbund den 1. Mai zum Feiertag der Regionalität und des Genusses“, betonen Pernkopf und Nemecek die hohe Qualität von frischen heimischen Lebensmitteln.

Alle Infos zur Hofjause finden sich auch online unter: www.hofjause.at.

