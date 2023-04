„Heut‘ spielt der Ziehrer“ im Bezirksmuseum Floridsdorf

Termin: 23.4. (18.00 Uhr), Spende: 15 Euro, Info: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Tondichter Carl Michael Ziehrer (1843 – 1922) schrieb viele Operetten und Tanzmusik, war Kapellmeister der „Deutschmeister“ und wurde zum „K.K. Hofballmusikdirektor“ ernannt. Mit einem Festkonzert am Sonntag, 23. April, ab 18.00 Uhr, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33) wird an das Schaffen dieses Tonsetzers erinnert. Die Veranstaltung trägt den Titel „Heut´ spielt der Ziehrer“. Um die Organisation kümmert sich der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“.

Der Musik-Abend hat die Devise „Unsterbliche Melodien eines urwienerischen Komponisten". Bei der Hommage an Carl Michael Ziehrer treten Yuko Mitani (Sopran), Michael Wagner (Tenor), Judith Engel (Violine und Bratsche), Rudolf Melchart (Klarinette) und Manfred Hohenberger (Klavier und Moderation) auf. Die Zuhörer*innen sollen einheitliche „Eintrittsspenden“ entrichten (pro Person: 15 Euro). Info und Anmeldung: Telefon 271 96 24 (Obfrau Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Auskünfte über spätere kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf erhalten Interessierte vom ehrenamtlich aktiven Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Ferner ist der Bezirkshistoriker per E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Carl Michael Ziehrer-Stiftung: www.ziehrer.at/biographie.html

Sängerin Yuko Mitani: www.yukomitani.at

Sänger Michael Wagner (Opernwerkstatt): www.opernwerkstatt.at/bios/Michael_Wagner.htm

Pianist Manfred Hohenberger (Music Austria): www.musicaustria.at/tag/manfred-hohenberger/

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

