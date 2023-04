Babler: 500 Unterstützer:innen beim Tourstopp in Linz

Anspruch, als SPÖ wieder zur stärksten Kraft zu werden

Linz (OTS) - Seit letzter Woche Dienstag ist der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler in ganz Österreich unterwegs, um für sich und sein Programm als SPÖ-Vorsitzender zu werben. Der Zuspruch dabei ist ungebrochen. So auch gestern am Linzer Bindermichl. Zur Basistour ins Volkshaus kamen über 500 SPÖ-Mitglieder und Interessierte. „Es ist eine große Ehre, vor euch sprechen zu dürfen“, stellte Babler gleich zu Beginn fest. „Der unglaubliche Zuspruch der letzten Tage und Wochen – von SPÖ Mitgliedern, Gewerkschafter:innen, Künstler:innen und Wissenschaftler:innen stimmen Babler zuversichtlich: „Gemeinsam werden wir die stärkste Kraft und den Kanzler in unserer Republik stellen."

"Die Sozialdemokratie mit all ihren Organisationen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel bewegt und viele engagierte Persönlichkeiten hervorgebracht“, gibt sich Babler dankbar und demütig gegenüber den tausenden ehrenamtlichen Funktionär:innen. Zum Schluss seiner Rede vor den 500 Menschen machte er klar: „Gemeinsam geben wir der arbeitenden Bevölkerung das Vertrauen in die Sozialdemokratie zurück. Gemeinsam beginnt jetzt!“

