„Heimat Fremde Heimat“: Genozid – Das armenische Trauma

Am 23. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert am Sonntag, dem 23. April 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 die von Sabina Zwitter gestaltete „Heimat Fremde Heimat“-Spezialsendung „Genozid – Das armenische Trauma“:

Am 24. April jährt sich der der Völkermord am armenischen Volk. Durch Massaker und Todesmärsche in den Jahren 1915 und 1916 kamen im Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Menschen ums Leben. Für die armenische Diaspora in Österreich ist es sehr schmerzhaft, dass der Genozid allen voran vom türkischen Staat noch immer geleugnet wird. In der Community ist man bestrebt, sich mit dem transgenerationalen Trauma zu beschäftigen. So zeigte etwa auf Einladung des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien und der Armenischen Botschaft die Filmemacherin Suzanne Khardalian ihren Dokumentarfilm „Grandma’s Tattoos“ und in der Armenischen Kirche gedachte man des 2007 in Istanbul ermordeten armenischen Journalisten Hrant Dink. Eine Spezialsendung von Sabina Zwitter.

