10. Bezirk: Frühschoppen „Von der Weanastadt…“ am 23.4.

Wiener Musik im Waldmüller-Zentrum, Auskunft: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Für Freund*innen des guten alten Wienerliedes hat der Verein „Kultur 10“ eine empfehlenswerte Veranstaltung auf die Beine gestellt: Am Sonntag, 23. April, fängt um 11.00 Uhr im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ein Frühschoppen mit beliebten Künstler*innen an. Der Titel der Matinee lautet „Von der Weanastadt der Liebe, von an guaten Wein...“. An dem typisch „wienerischen“ Programm wirken die Publikumslieblinge Herbert Schöndorfer (Akkordeon), Victor Poslusny (Gitarre) und Franz Horacek (Gitarre) mit. Als singender Conférencier führt Michael Perfler durch das gemütliche Beisammensein. Einer der Höhepunkte der Zusammenkunft ist der Auftritt der Violinistin „Boyana“. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro („Musikbeitrag“). Information und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Projekt-Koordination: Roswitha Jarolim). Auskunft und Anmeldung via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Harmonikaspieler Herbert Schöndorfer: https://herbertschoendorfer.at

Gitarrist Victor Poslusny (Musiklexikon): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Poslusny_Victor.xml

Gitarrist Franz Horacek: www.wiener-lieder.at

Moderator/Sänger Michael Perfler: www.perfler-arts.com

Verein „Kultur 10“ („Waldmüller-Zentrum“): www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

