Janoch: Umfassende Schwimmkurse für Kinder müssen endlich Realität werden

Schwimmkurse können Kinderleben retten – Nachholbedarf in Wien - Neos sollten vor der eigenen Türe kehren

Wien (OTS) - „Schwimmkurse müssen bereits im Kindergartenalter die notwendigen Selbstrettungskompetenzen vermitteln. Das ist von enormer Wichtigkeit. Hier hat Wien jedoch massiven Nachholbedarf “, so die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Silvia Janoch.



Während sich der Nationalratsabgeordnete der Neos, Yannick Shetty in ungerechtfertigter Art und Weise in den Sozialen Medien an der Bundesregierung abarbeitet, blockiert Stadtrat Wiederkehr dieses so wichtige Vorhaben. „Das zeigt einmal mehr die Doppelzüngigkeit der Neos“, so Janoch weiter.



Fakt ist, dass Ertrinken die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen sei. Die Hälfte der Drittklässler in den Volksschulen könne jedoch nicht schwimmen. „Die Umsetzung von Schwimmkursen bereits im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr in allen Wiener Kindergärten muss daher endlich Realität werden. Hier ist der verantwortliche Stadtrat Wiederkehr in der Ziehung“, so Janoch abschließend.

