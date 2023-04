Wiener Städtische holt Dirk Stermann als Testimonial an Bord

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Dirk Stermann die Stimme der Wiener Städtischen. Ab 23. April ist der ORF-Star nun auch das Gesicht der neuen Frühlingskampagne der Versicherung.

Wien (OTS) - Nach über 20 Jahren bekommt die Stimme der Wiener Städtischen endlich ein Gesicht. Mit Dirk Stermann als sympathischen Protagonisten zeigt das Unternehmen, dass große und kleine Sorgen das Leben begleiten, jedoch die Wiener Städtische als stabiler Sicherheitspartner zur Seite steht. „Ziel unserer Frühlingskampagne ist es, auf charmante Art auf mögliche Risiken hinzuweisen. Aus unserer Sicht kann das keiner so authentisch und sympathisch wie Dirk Stermann, der uns seit vielen Jahren begleitet. Ob in der Gesundheits- oder Altersvorsorge oder bei der Absicherung des eigenen Hab und Guts – wir haben die passenden Lösungen“, sagt Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen.

In dem Werbespot fragt sich Stermann, welche Krise demnächst bevorstehen könnte, ob ein Eisbad wirklich die passende Gesundheitsvorsorge sei und was ihn wohl im Alter erwarten werde. Doch am Schluss erkennt er, wie wichtig es gerade in unruhigen Zeiten ist, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Und damit endet auch der neue Spot mit der positiven Aussicht: #einesorgeweniger – mit der richtigen Versicherung. Umgesetzt wurde die neue Kampagne mit DMB.

Auf allen Kanälen

Neben dem Imagespot im TV verlängern mehrere Allongen die Kampagne um weitere Abenteuer mit Dirk Stermann. Ergänzt wird die TV-Kampagne von Online-Werbeformen, Social-Media-Posts und -Ads, Plakaten und Printanzeigen. „Die sehr breite Bekanntheit von Dirk Stermann ermöglicht es uns, die Kernbotschaft der Kampagne in unterschiedlichen Content-Formaten zielgruppengerecht auszuspielen und damit für hohe Relevanz in unseren Kundensegmenten zu sorgen“, erklärt Sabine Toifl, Leitung Werbung und Sponsoring der Wiener Städtischen.

Um den CO2-Fußabdruck in allen Medienkanälen zu reduzieren, setzt die Wiener Städtische auf „Admosfy“ – eine Lösung zur Umsetzung klimaneutraler Mediakampagnen.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.

