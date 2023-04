Der Räuber Rathausplatz geht um

Die FPÖ Wien startet ab sofort eine Kampagne gegen den Teuerungswahnsinn der Ludwig-SPÖ. FPÖ-Wien Chef Dominik Nepp: „SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist der Räuber Rathausplatz. Er hat unter anderem die Fernwärmepreise in Wien verdoppelt, die städtischen Gebühren drastisch erhöht, die Mieten im Gemeindebau um bis zu 350 Euro pro Monat angehoben, die Strom- und Gaspreise bei der Wien Energie in die Höhe getrieben und die Parkgebühren verteuert. Die Mehrkosten für einen Haushalt aufgrund der Wiener Teuerungen betragen durchschnittlich 3.000 Euro pro Jahr. Wo Rot regiert, wird abkassiert. Nur die FPÖ kann diese herzlose Politik der Ludwig SPÖ stoppen. Ich mache eine Politik mit Herz und kämpfe für eine sofort spürbare finanzielle Entlastung der Wienerinnen und Wiener.“

Auf der Website www.raeuberrathausplatz.at sind die Sujets zu folgenden Teuerungen der SPÖ-Wien, die die Existenz von hunderttausenden Wienern gefährden, abrufbar.

Fernwärme:

Bürgermeister Michael Ludwig hat die Fernwärmepreise in Wien verdoppelt. Viele Wiener können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Gleichzeitig hat die Wien Energie mit dem Steuergeld der Kunden spekuliert und fast 400 Millionen Euro an Gewinn erwirtschaftet. Diese Gewinne müssen den Wienern in vollem Umfang zurückgegeben werden.

Gebühren:

Bürgermeister Michael Ludwig hat die städtischen Gebühren (Müll, Abwasser, Kanal) 2022 und 2023 erhöht. Mehrkosten: insgesamt ca. 160 Euro pro Jahr pro Haushalt. Diese Erhöhungen müssen sofort zurückgenommen werden.

Mieten:

SPÖ-Bürgermeister Ludwig hat in den letzten zwei Jahren drei Mal die Mieten in den Gemeindebauten angehoben. Andere SPÖ regierte Städte haben die Erhöhung ausgesetzt. Die Wiener Mieter müssen dadurch hunderte Euro mehr zahlen. Die Mietpreise müssen sofort gesenkt und auf dem Niveau von 2019 eingefroren werden.

Gas- und Strompreise:

SPÖ-Bürgermeister Ludwig lässt die Strom- und Gaspreise explodieren. Die Wiener zahlen dadurch bis zu 2.500 Euro pro Jahr mehr. Die Tarife für Strom und Gas müssen sofort gesenkt werden.

„Es braucht keinen roten Räuber Rathausplatz in der Person von Michael Ludwig, sondern einen freiheitlichen Entlastungsbürgermeister, der den Wienern ein leistbares Leben ermöglicht. Dafür kämpfe ich“, betont Nepp.

