Neuer Investor für die Wiener Modelagentur - ADDICTED TO MODELS

Multi-Unternehmer Chris Steiner steigt in die aufstrebende Modelagentur ein, um Expansion voranzutreiben

Wien (OTS) - Knapp 7 Jahre nach der Gründung hat die ADDICTED TO MODELS OG einen neuen Meilenstein erreicht. Das 2016 gegründete Unternehmen vermittelt von Wien aus Models an Top-Kunden in aller Welt.

So zählen mittlerweile hochkarätige Namen wie Gucci, Saint Laurent, Calvin Klein, Prada oder auch die Vogue zum Kundenstamm der Agentur. Als eine der führenden Modelagenturen in Österreich hat sich die ATM bereits einen Namen gemacht. Mit dem Einstieg des Wachstums- und Skalierungsexperten, Chris Steiner, sollen nun die nächsten Schritte Richtung Erfolg gegangen werden.

Chris Steiner investiert in die Modelagentur, um das weitere Wachstum voranzutreiben und neue Impulse in das Unternehmen zu bringen. Die Gründer der Agentur, Kevin Ziehenberger und Janina Karelly, sehen dies nicht nur als Chance zu wachsen, sondern auch, die Unternehmenswerte noch stärker und klarer nach außen zu tragen: „ Uns war es von Anfang an wichtig, dass unsere Models ein faires und transparentes Verhältnis zur Agentur haben. Wir wollen unseren Kunden stets eine schnelle und professionelle Abwicklung etwaiger Anfragen gewährleisten. Durch die Beteiligung von Chris haben wir nun ganz neue Ressourcen und eine zusätzliche Perspektive, die unsere Agentur weiter voranbringen wird, ohne unsere ursprünglichen Werte zu vernachlässigen ".

Das Ziel der innovativen Modelagentur ist es, Österreich auf den internationalen Laufstegen würdig zu vertreten und Wien als zukünftigen Schauplatz für Modenschauen oder Foto-Shootings zu platzieren.

Rückfragen & Kontakt:

smart @ michael-jagersbacher.at