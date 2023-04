Nach dem Vienna City Marathon: 48er reinigen Stadt in Rekordzeit

Die 48er treten kommenden Sonntag beim 40. Vienna City Marathon wieder in Topform an und sorgen im Eiltempo für saubere Straßen in der Stadt.

Wien (OTS) - Nicht nur für rund 40.000 Läufer*innen ist der 40. Vienna City Marathon am kommenden Sonntag eine Herausforderung. Auch die Reinigungsprofis der 48er laufen bei Österreichs größtem Sportevent zur Hochform auf. „Insgesamt sorgen rund 150 Mitarbeiter*innen der 48er mit Hochdruck dafür, dass Wien nach dem Marathon im Eiltempo wieder sauber ist, und zwar von der UNO-City bis zum Rathausplatz“, so Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Ziel ist es, die Marathon-Route so rasch wie möglich wieder gereinigt zu öffnen. Die Großreinigung erfolgt direkt nach dem Schlussfahrzeug. Die Streckenreinigung ist um ca. 16 Uhr beendet, unmittelbar danach von 18 bis 20 Uhr der Rathausplatz.

In Summe sind 58 Fahrzeuge im Einsatz, davon 14 Kehrmaschinen bzw. Traktoren mit Kehranhänger, 6 Waschwägen, 11 Laubsauger, 22 Pritschenautos sowie 5 Mulis zum Abtransport des Mülls. Entlang der Strecke stellen die 48er-Mitarbeiter*innen 380 Sammelbehälter für Altstoffe (Altpapier, Plastikflaschen, Dosen) und Restmüll auf. 3 Müllpressen stehen für Restmüll und Kartonagen bereit. Insgesamt rechnet man mit rund 36 Tonnen Müll und Altstoffen, die recycelt bzw. entsorgt werden. Mit der Vorreinigung wird bereits um 6 Uhr morgens gestartet. Um 20 Uhr sind auch die letzten Reinigungsarbeiten im Zieleinlauf am Ring bzw. Rathausplatz abgeschlossen.

Laufend einen Volltreffer landen

Bei den Verpflegungsstellen können die benutzten Becher in die Sammelbehälter eingeworfen werden. Zielscheiben machen dies einfacher, und man landet quasi im Vorbeilaufen einen Volltreffer – für die Umwelt, die persönliche Bestzeit und die langsameren Läufer. Weniger Becher auf dem Boden gewährleisten für alle nachfolgenden Läufer*innen eine sichere Laufstrecke. Im Sinne der Abfallvermeidung setzt man am Rathausplatz auf Mehrwegbecher.

Entlang der gesamten Strecke stellen die 48er für die Läufer*innen 8 WC-Anhänger zur Verfügung. 2 Anhänger verfügen über Vakuumspülungen, die den Frischwasserverbrauch auf ein Viertel reduzieren. Die öffentlichen WC-Anlagen im Rathauspark sind am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag von 7 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich.

Abfallvermeidung auch bei Textilien

Im Startbereich halten sich die Sportler*innen während der Wartezeit oft mit Kleidungsstücken warm, die nach erfolgtem Start zurückgelassen werden. Diese Textilien werden von der Straßenreinigung getrennt erfasst und nach Möglichkeit über den 48er-Tandler weiterverwendet bzw. stofflich verwertet. Wetterabhängig werden so bis zu 10 m3 an Kleidungsstücken unterschiedlichster Qualität gesammelt.

