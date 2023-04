#dif23 Recruiting-Area: Finde Deinen Job am DIF!

In der Recruiting-Area am heurigen 40. Donauinselfest bringt man interessierte Besucher*innen mit über 40 Unternehmen ins Jobgespräch.

Auf der anderen Seite sind viele Wiener Unternehmen derzeit intensiv mit der Suche nach neuen Mitarbeiter*innen beschäftigt. Daher schaffen wir auf der Insel Platz für eine große Recruiting-Messe, um Suchende auf beiden Seiten zusammenzubringen, und setzen so auch wichtige Impulse für den Wiener Arbeitsmarkt. Barbara Novak, Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/9

Am Donauinselfest treffen alle zusammen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Musikgeschmack oder Herkunft. Ihnen allen möchten wir nicht nur ein buntes Fest voller Musik, Kunst und Kultur bei freiem Zugang bieten, sondern sie auch dort abholen, wo sie aktuell Unterstützung oder Beratung suchen – dies gilt heuer ganz besonders für die Jobsuche Barbara Novak, Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 2/9

Mit der Recruiting-Area am #dif23 möchten wir Firmen die Möglichkeit bieten, in einem besonders außergewöhnlichen Umfeld neue Wege im Recruiting zu gehen. Aber auch darüber hinaus, bietet sich das Donauinselfest gerne als bekannte, kreative Plattform an, um diese für Employer Branding-Zwecke zu nutzen Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes 3/9

Die Polizei hat das Donauinselfest seit seinen Anfängen begleitet und ist in ihrer Einsatzführung mit ihm gewachsen Oberst Michael Holzgruber, seit 2020 Einsatzkommandant des polizeilichen DIF-Einsatzes 4/9

Bei der Polizeiarbeit steht der Mensch im Mittelpunkt – als Teil eines eingespielten Teams in einem krisensicheren und abwechslungsreichen Beruf Oberst Michael Holzgruber, seit 2020 Einsatzkommandant des polizeilichen DIF-Einsatzes 5/9

Aktuell ist es für uns als zukunftsorientierter und nachhaltiger Arbeitgeber wichtiger denn je, effektive Strategien bei der Personalsuche zu haben. Mit über 270 offenen Arbeitsstellen, helfen uns Employer Branding und Corporate Influencing dabei, ein modernes und mehrwertorientiertes Recruiting durchzuführen und potenzielle Kolleg*innen zu finden. Daher gehen wir auch klar den Weg des Social Media Recruitings und des Active Sourcings. Bettina Braun, Geschäftsführerin und Personalleiterin bei OBI Österreich 6/9

Wir sehen das Donauinselfest als Chance, OBI als sympathische Marke und Arbeitgeber zu präsentieren. Dabei sprechen wir alle Generationen an, die Spaß am Machen haben, die bereit sind sich weiterzuentwickeln und jene die sich dafür begeistern Kund*innen bei der Umsetzung ihrer Projekte zu befähigen. Bettina Braun, Geschäftsführerin und Personalleiterin bei OBI Österreich 7/9

Wir sind seit über 10 Jahren fixer Partner beim Donauinselfest, wo Wien jedes Jahr ein weltweit einzigartiges Zeichen des sozialen Zusammenhalts und Miteinanders setzt. W24 bringt dieses in die Wohnzimmer der Wiener*innen – immer mit dem Anspruch die Stimmung auf der Insel weiterzugeben. Dazu gehört heuer natürlich auch die neue Recruiting-Area Sanja Drazic, Prokuristin bei WH Digital 8/9

Das Donauinselfest und die Wiener Städtische verbindet eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft und das gemeinsame Anliegen, Kunst und Kultur für jede und jeden erlebbar zu machen. Jahr für Jahr bietet das Donauinselfest ein umfangreiches, vielfältiges Programm für jeden Geschmack – und das bei freiem Eintritt. Mit großer Freude ist die Wiener Städtische auch im Jubiläumsjahr stolzer Partner von Europas größtem Open-Air-Festival Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung 9/9

Wien (OTS/SPW) - In rund zwei Monaten ist es wieder soweit und die Wiener Donauinsel beherbergt Europas größtes Freiluft Open-Air bei freiem Eintritt für alle. Die 40. Ausgabe des Donauinselfestes unter dem Motto #momentewiediese findet von 23. bis 25. Juni 2023 statt und bietet unter anderem ein neues Angebot für Besucher*innen wie Unternehmen rund um das Thema Job- bzw. Mitarbeiter*innen-Suche. 40 Firmen und Organisationen stellen in der eigens geschaffenen Recruiting-Area aus – darunter die Wiener Polizei, die ÖBB oder hallermobil. Auch Partner*innen abseits der Area wie OBI, die Wien Holding und ihre Unternehmen oder die Wiener Städtische Versicherungen können durch diese Schwerpunktsetzung ihre Arbeitgeber*innen-Marke stärken.

„ Am Donauinselfest treffen alle zusammen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Musikgeschmack oder Herkunft. Ihnen allen möchten wir nicht nur ein buntes Fest voller Musik, Kunst und Kultur bei freiem Zugang bieten, sondern sie auch dort abholen, wo sie aktuell Unterstützung oder Beratung suchen – dies gilt heuer ganz besonders für die Jobsuche “ sagt Barbara Novak, Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „ Auf der anderen Seite sind viele Wiener Unternehmen derzeit intensiv mit der Suche nach neuen Mitarbeiter*innen beschäftigt. Daher schaffen wir auf der Insel Platz für eine große Recruiting-Messe, um Suchende auf beiden Seiten zusammenzubringen, und setzen so auch wichtige Impulse für den Wiener Arbeitsmarkt. “

#dif23 Recruiting-Area: Über 40 Unternehmen suchen Dich

Das Donauinselfest-Team hat Anfang des Jahres einen Aufruf bei Wiener Unternehmen gestartet und über 100 Firmen haben Interesse an der Teilnahme an einer Recruiting-Messe gezeigt. An den drei Festivaltagen haben nun mehr als 40 Unternehmen die Gelegenheit, Interessierten neue Perspektiven für ihr Berufsleben aufzuzeigen und sie für ihr Unternehmen zu begeistern. " Mit der Recruiting-Area am #dif23 möchten wir Firmen die Möglichkeit bieten, in einem besonders außergewöhnlichen Umfeld neue Wege im Recruiting zu gehen. Aber auch darüber hinaus, bietet sich das Donauinselfest gerne als bekannte, kreative Plattform an, um diese für Employer Branding-Zwecke zu nutzen “, so Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes.

Die Recruiting-Area wird am Donauinselfest in zwei Bereichen zu finden sein: einerseits im Bereich des Zugangs von der Floridsdorfer Brücke und andererseits bei der Brigittenauer Brücke. Die Messestände sind am Festival-Samstag und -Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

„Die Polizei – Starkes Team, Starker Job"

Eine der auf der Recruiting-Area ausstellenden Organisationen ist die Wiener Polizei, die seit Anbeginn in den 80er-Jahren Garant für die Sicherheit am Donauinselfest ist. Sie ist ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass es nicht nur das größte Freiluft-Festival Europas ist, sondern auch das friedlichste. „ Die Polizei hat das Donauinselfest seit seinen Anfängen begleitet und ist in ihrer Einsatzführung mit ihm gewachsen “, so Oberst Michael Holzgruber, seit 2020 Einsatzkommandant des polizeilichen DIF-Einsatzes.

Die Wiener Polizei ist in diesem Jahr auch eine der Aussteller*innen der Recruiting-Area: Besucher*innen werden an einem gebrandeten Recruiting-Bus u. a. Fragen zur Aufnahme und Karriere beantwortet sowie Uniformteile und Ausrüstungsgegenstände präsentiert. Die Organisation mit rund 7.400 Polizist*innen und etwa 1.300 Verwaltungsangestellten verzeichnet derzeit mitunter aufgrund von Pensionsabgängen einen großen Bedarf an neuem Personal. Ziel ist die Neubesetzung von bis zu 200 Stellen pro Quartal im Polizeidienst. Zentraler Einsatzbereich ist der Dienst in Polizeiinspektionen mit Streifendienst und Verkehrsüberwachung. Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen auch bei der WEGA, der Polizeidiensthundeeinheit oder im Kriminaldienst. „ Bei der Polizeiarbeit steht der Mensch im Mittelpunkt – als Teil eines eingespielten Teams in einem krisensicheren und abwechslungsreichen Beruf “, betont Holzgruber.

„Bei OBI und im Sport ist Alles machbar"

OBI ist seit 2018 Presenting Partner des Donauinselfests und unterstützt dieses auch im Jubiläumsjahr. Bettina Braun, Geschäftsführerin und Personalleiterin bei OBI Österreich, schätzt den diesjährigen Fokus auf das Thema „Recruiting“ und berichtet aus dem eigenen Unternehmen: „ Aktuell ist es für uns als zukunftsorientierter und nachhaltiger Arbeitgeber wichtiger denn je, effektive Strategien bei der Personalsuche zu haben. Mit über 270 offenen Arbeitsstellen, helfen uns Employer Branding und Corporate Influencing dabei, ein modernes und mehrwertorientiertes Recruiting durchzuführen und potenzielle Kolleg*innen zu finden. Daher gehen wir auch klar den Weg des Social Media Recruitings und des Active Sourcings. “ Mit der neuen Arbeitgeberkampagne „Bei OBI und im Sport ist Alles Machbar“, nutzt OBI einerseits Sport-Testimonials für die Aufmerksamkeit, andererseits spielen die Mitarbeiter*innen als authentische Corporate Influencer eine zentrale Rolle. OBI setzt somit verstärkt auf seine eigenen Talente und deren sozialen Netzwerke, um neue Mitarbeitende zu gewinnen.

Fürs Employer Branding eignet sich das DIF für Braun hervorragend: „ Wir sehen das Donauinselfest als Chance, OBI als sympathische Marke und Arbeitgeber zu präsentieren. Dabei sprechen wir alle Generationen an, die Spaß am Machen haben, die bereit sind sich weiterzuentwickeln und jene die sich dafür begeistern Kund*innen bei der Umsetzung ihrer Projekte zu befähigen. “

Langjährige DIF-Partner Wien Holding und Wiener Städtische wieder mit an Bord

Partnerin des Donauinselfests sind auch Unternehmen der Wien Holding wie die WH Media und der Stadtsender W24. „ Wir sind seit über 10 Jahren fixer Partner beim Donauinselfest, wo Wien jedes Jahr ein weltweit einzigartiges Zeichen des sozialen Zusammenhalts und Miteinanders setzt. W24 bringt dieses in die Wohnzimmer der Wiener*innen – immer mit dem Anspruch die Stimmung auf der Insel weiterzugeben. Dazu gehört heuer natürlich auch die neue Recruiting-Area “, so Sanja Drazic, Prokuristin bei WH Digital. Unter anderem unterstützt man bei WH Media das Fest auch mit der „dabei! APP“, wo heuer die Recruiting-Area des Donauinselfests entsprechend abgebildet sein wird.

Auch die Wiener Städtische Versicherung AG ist in diesem Jahr wieder als Presenting Partner mit an Bord – dies bereits seit mehreren Jahrzehnten. „ Das Donauinselfest und die Wiener Städtische verbindet eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft und das gemeinsame Anliegen, Kunst und Kultur für jede und jeden erlebbar zu machen. Jahr für Jahr bietet das Donauinselfest ein umfangreiches, vielfältiges Programm für jeden Geschmack – und das bei freiem Eintritt. Mit großer Freude ist die Wiener Städtische auch im Jubiläumsjahr stolzer Partner von Europas größtem Open-Air-Festival “, so Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok! #dif23 #momentewiediese

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums





Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at