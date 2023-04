„Er fehlt uns“ – im Integrationshaus lebt Willi Resetarits weiter

Das Integrationshaus: ein Zukunftsort für geflüchtete Menschen und Schutzsuchende

Neben der Musik bleibt auch mit dem Integrationshaus ein wichtiger Teil vom Willi bestehen. Wir machen ihm die größte Freude, wenn wir sein Herzensprojekt weiter unterstützen. Roswitha Hofer-Resetarits 1/5

Jenes Fest, das ihm so wichtig war. Also kommet in Scharen und wir rufen gemeinsam: Willi, schau owa! Ballorganisator Nikolaus Heinelt 2/5

Der Willi hat, gemeinsam mit engen Freund*innen, das Integrationshaus vor über 30 Jahren erdacht und auch umgesetzt. Es war sein Lebenswerk, abseits der Musik. Marko Szucsich, Vorstandsvorsitzender des Integrationshaus 3/5

Er hat immer gesagt: Egal wie groß das Problem oder die Herausforderung ist – es geht einzig und allein darum, eine Tat zu setzen. Katharina Stemberger, Schauspielerin und langjährige Vorstandsvorsitzende 4/5

Er hat uns immer Halt gegeben, vor allem in schwierigen Zeiten. Und er war unsere laute Stimme nach außen, wenn es darum ging, sich für die Menschen einzusetzen und ihre Rechte einzufordern. Und da fehlt er uns sehr! Martin Wurzenrainer, Geschäftsführer des Integrationshauses 5/5

Wien (OTS) - Genau vor einem Jahr, am 24. April 2022, verlor das Integrationshaus mit Willi Resetarits seinen Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden, seinen „Frontman“ und die starke Stimme für geflüchtete Menschen. Noch am Tag vor seinem Unfalltod eröffnete er den 28. Flüchtlingsball im Rathaus und sang mit Freunden auf den Festbühnen. Marko Szucsich, Vorstandsvorsitzender des Integrationshaus: „ Der Willi hat, gemeinsam mit engen Freund*innen, das Integrationshaus vor über 30 Jahren erdacht und auch umgesetzt. Es war sein Lebenswerk, abseits der Musik. “ Katharina Stemberger, Schauspielerin und langjährige Vorstandsvorsitzende, erinnert sich: „ Er hat immer gesagt: Egal wie groß das Problem oder die Herausforderung ist – es geht einzig und allein darum, eine Tat zu setzen. “

Die Gründung und Weiterentwicklung des Integrationshauses war eine große Tat: Seit 28 Jahren arbeitet ein professionelles Team in der Beratung und Betreuung von geflüchteten Menschen, Migrant*innen und anderen Schutzsuchenden. Sein Lebenswerk ist heute eine feste Säule und Vorbildprojekt für die menschenwürdige Unterbringung von geflüchteten Menschen. Auch Martin Wurzenrainer, Geschäftsführer des Integrationshauses, erinnert sich: „ Er hat uns immer Halt gegeben, vor allem in schwierigen Zeiten. Und er war unsere laute Stimme nach außen, wenn es darum ging, sich für die Menschen einzusetzen und ihre Rechte einzufordern. Und da fehlt er uns sehr! “ Auch für Roswitha Hofer-Resetarits, seine Witwe, ist das Integrationshaus ein besonderes Vermächtnis: „ Neben der Musik bleibt auch mit dem Integrationshaus ein wichtiger Teil vom Willi bestehen. Wir machen ihm die größte Freude, wenn wir sein Herzensprojekt weiter unterstützen. “

29. Flüchtlingsball am 13. Mai 2023 im Wiener Rathaus

Am 13. Mai 2023 findet der 29. Flüchtlingsball im Wiener Rathaus statt, wo auch das Andenken an Willi Resetarits seinen Platz haben wird. „ Jenes Fest, das ihm so wichtig war. Also kommet in Scharen und wir rufen gemeinsam: Willi, schau owa! “, so Ballorganisator Nikolaus Heinelt. Mehr Informationen zum Flüchtlingsball unter www.fluechtlingsball.at

Verein Projekt Integrationshaus

Das Integrationshaus ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen und Migrant*innen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das Integrationshaus hilft ihnen, eine Zukunftsperspektive zu finden und ist ein Praxisbeispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. 160 Mitarbeiter*innen zeigen gemeinsam mit Freiwilligen tagtäglich, wie die Aufnahme und Integration von Geflüchteten und Migrant*innen bestmöglich funktioniert.

