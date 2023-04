ÖAMTC: Zu-/Abfahrten während VCM in Wiener Bezirken + Grafiken

Details zu Sperren und Ausweichstrecken betreff Vienna City Marathon

Wien (OTS) - Der ÖAMTC hat die wesentlichen Zu- und Abfahrten in die Bezirke am Marathon-Sonntag (23. April) zusammengestellt. All jene, die am Marathontag unterwegs sein müssen, finden Routenauskünfte mit Berücksichtigung aller Straßensperren unter www.oeamtc.at/routenplaner bzw. in der ÖAMTC-APP unter „Route finden“. Auch unter der Info-Hotline des Clubs unter 0810 120 120 (Tarif provider-abhängig) erhält man Auskünfte über Sperrzeiten und auch Querungsmöglichkeiten.

Die Ringstraße ist laut ÖAMTC zwischen Stadiongasse und Schottengasse durchgehend von Freitag, 21.04., 20:00, bis Sonntag, 23.04., 19:10 Uhr, gesperrt.

Die Zufahrt/Abfahrt zum/vom 1. und 9. Bezirk zum/vom 2. u. 20. Bezirk ist über folgende Brücken im Zuge des Donaukanals bis ca. 08:45 Uhr möglich: Friedensbrücke, Roßauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke.

Die Abfahrt vom 1. und 9. Bezirk Richtung A23 über Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Dampfschiffstraße, Weißgerber- und Erdberger Lände ist ab ca. 10:50 Uhr möglich.

Die Zu- und Abfahrt zu den Bezirken 7, 8, 9:

Das Befahren der Zweierlinie ist nur Richtung 6. Bezirk im Abschnitt zwischen Alser Straße und Neustiftgasse möglich (ausgenommen die Zufahrt zur Garage Museumsquartier).

Ableitungen:

Burggasse (vom Gürtel kommend): Es wird ab der Gardegasse in Richtung Neustiftgasse abgeleitet. Der Anrainerverkehr aus dem 7. Bezirk (über Breite Gasse Richtung Burggasse) wird über die Museumstraße (Gegenfahrbahn) in die Neustiftgasse geleitet.

Der Verkehr auf der Lerchenfelder Straße stadteinwärts wird nach rechts in die Museumstraße und weiter in die Neustiftgasse geführt.

Der Verkehr auf der Josefstädter Straße stadteinwärts wird nach rechts in die Auerspergstraße – Museumstraße und weiter in die Neustiftgasse umgeleitet.

Der 6. Bezirk und Teile des 15. Bezirks sind laut ÖAMTC in der Zeit von 09:00 bis ca. 12:55 Uhr (während des Laufes über Linke Wienzeile und retour über Mariahilfer Straße) nur sehr eingeschränkt über Schleusen zu erreichen bzw. zu verlassen.

Zufahrten vom 3., 4. und 5. Bezirk Richtung Zentrum sind nur bis Schwarzenbergplatz, Lothringer Straße bzw. Karlsplatz möglich.

Der ÖAMTC empfiehlt allen Autofahrenden, die Bezirke innerhalb des Gürtels sowie Teile des 2. und 20. Bezirks zu meiden bzw. großräumig zu umfahren.

Ein weiterer Tipp des Mobilitätsclubs: Parken Sie ihr Auto schon am Vortag in eine Garage oder auf einen öffentlichen Parkplatz außerhalb der betroffenen Bezirke/Laufstrecke.

ÖAMTC als Mobilitätspartner beim VCM im Einsatz, Fanzone am Schubertring

Als Mobilitätspartner des Vienna City Marathons bereitet der ÖAMTC sämtliche Verkehrsinformationen umfangreich und zielgruppenspezifisch auf, damit alle Verkehrsteilnehmer möglichst problemlos ihr Ziel erreichen können.

Am Sonntag sind die Gelben Engel zudem im Sondereinsatz und sichern mit ÖAMTC-Fahrzeugen die Marathon-Strecke. Tagsüber ist die E-Bike-Pannenhilfe des Clubs in der Innenstadt unterwegs, um trotz Sperren rasch technische Nothilfe leisten zu können.

Der ÖAMTC lädt Zuschauer:innen auch heuer wieder ein, in der gelben Fanzone am Schubertring vorbeizukommen, mitzufeiern und die Marathon-Teilnehmenden anzufeuern.

