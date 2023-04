Premiere für nock/bike MTB Trophy in Kärnten

Im Vorfeld des ARBÖ Kärnten Radmarathons findet erstmals die nock/bike MTB Trophy statt. Ein 20 Kilometer-Genussrennen über Naturtrails und Europas längsten Flow Country Trail.

Eine Zeitnehmung gibt es nur bei den Anstiegen, was für erhöhte Sicherheit aller Biker sorgt Norbert Unterköfler, Obmann Radclub Feld am See

Bad Kleinkirchheim/Feld am See (OTS) - Die Vorfreude steigt: Der ARBÖ Kärnten Radmarathon startet am 4. Juni 2023 in Bad Kleinkirchheim in seine elfte Saison. Der weit über die Grenzen hinaus bekannte Radmarathon findet seit 2021 mit einem neuen Wertungsmodus statt. Denn bei diesem sportlichen Spektakel soll der Genuss-Faktor im Vordergrund stehen. “ Eine Zeitnehmung gibt es nur bei den Anstiegen, was für erhöhte Sicherheit aller Biker sorgt ”, erklärt Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See als Veranstalter. Wer bei diesem außergewöhnlichen Renn-Ereignis dabei sein möchte, sollte nicht allzu lange beim Ergattern eines Startplatzes zögern. “Rund die Hälfte der Tickets sind schon vergeben”, so Unterköfler weiter. Getreu dem Motto “bike&enjoy” radeln die bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 106 Kilometer. Teil der Streckenführung ist eine der schönsten und aussichtsreichsten Panoramastraßen Österreichs: Die Nockalmstraße. Alternativ wartet die Bergwertung mit 50 Kilometern darauf, bewältigt zu werden.

Neues Rennformat: nock/bike MTB Trophy

Am Vortag zum ARBÖ Kärnten Radmarathon feiert die nock/bike MTB Trophy ihre Premiere. Was die nock/bike MTB Trophy österreichweit einzigartig macht, ist die Mischung aus dem Fahrgefühl auf Naturtrails und dem Downhill-Vergnügen auf Europas längstem Flow Country Trail.

Startschuss für die allererste nock/bike MTB Trophy ist am 3. Juni am Kirchplatz in Feld am See. Wer es genussvoll angehen möchte, schnappt sich ein E-Bike. Wer seine strammen “Wadln” herausfordern möchte, radelt mit eigener Muskelkraft. Im Ziel - bei der Kaiserburg Talstation in Bad Kleinkirchheim - wartet eine kleine Siegesfeier. Über Medaillen freuen dürfen sich in diesem Falle aber nicht die Schnellsten, sondern jene, die bei der Zeitmessung dem errechneten Mittelwert am nächsten kommen. Spannung bis zuletzt ist garantiert. Damit trägt der Sportclub Mirnock als Veranstalter einmal mehr dem Sicherheitsaspekt Rechnung. “Die Auffahrt über Forstwege und Naturtrails erfolgt mit Mittelzeitnehmung, die Abfahrt auf den neun von insgesamt 15 Kilometern des längsten Flow Trails Europas ohne Zeitmessung”, schildert Obmann Wolfgang Truntschnig.

Renn-Details

nock/bike MTB Trophy

Start: 3. Juni, 11:00 Uhr - Kirchenplatz Feld am See (Startnummernausgabe ab 9:00 Uhr am Kirchenplatz in Feld am See)

Streckenführung: 20 Kilometer, 1035 Höhenmeter (Feld am See - Obertweng - Feldpannalm - Maibrunnhütte - über den Flow Country Trail nach Bad Kleinkirchheim)

Siegerehrung: Kaiserburg Talstation in Bad Kleinkirchheim - 16:00 Uhr

Nennschluss: 2. Juni

Anmeldung zur nock/bike MTB Trophy

oder per Mail an: sc-mirnock @ gmx.at





11. ARBÖ Kärnten Radmarathon

Start: 4. Juni, 7:30 Uhr - Kaiserburg Talstation in Bad Kleinkirchheim

Streckenführung A: 106 Kilometer, 2050 Höhenmeter (Bad Kleinkirchheim über die Nockalmstraße nach Innerkrems, weiter auf der Katschberg Bundesstraße bis Seeboden und entlang des Millstätter Sees auf der Millstätter Bundesstraße zurück nach Bad Kleinkirchheim)

Streckenführung B (Bergwertung): 50 Kilometer, 1092 Höhenmeter ( Bad Kleinkirchheim über die Nockalmstraße bis zur Schiestelscharte und zurück nach Bad Kleinkirchheim)

Siegerehrung: Kaiserburg Talstation in Bad Kleinkirchheim

Nennschluss: 3. Juni

Anmeldungen unter http://www.kaernten-radmarathon.at

Lust auf einen sportlichen Kurzurlaub? 3 Tage/2 Nächte inkl. Teilnahme am ARBÖ Kärnten Radmarathon, der nock/bike MTB Trophy, Thermeneintritt uvm. Mehr Infos finden Sie hier.

