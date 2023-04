Grüne Mariahilf: Paul Stein wird Bezirksvorsteher-Stellvertreter im 6. Bezirk

Wien (OTS) - Paul Stein (Grüne) wird neuer Bezirksvorsteher-Stellvertreter im 6. Bezirk. Er folgt damit Michi Reichelt nach, der Ende März sein Amt nach 6 Jahren aus persönlichen Gründen zurückgelegt hat. Paul Stein, Jahrgang 1997, bis vor kurzem Politikwissenschafts-Student an der Uni Wien, ist seit 2019 Mitglied und seit 2022 Bezirksrat der Grünen Mariahilf. Darüber hinaus arbeitete er als persönlicher Assistent von Menschen mit Behinderung.

Im Bezirk setzt sich Stein leidenschaftlich für Verkehrsberuhigung und mehr Begrünung ein. So auch auf der Gumpendorfer Straße. Hier fordern die Grünen Mariahilf breite Gehsteige, ein Ende des Durchzugsverkehrs und viele, viele Bäume. Dafür brauche es mutige politische Entscheidungen, so Stein: „Wenn man sich Projekte der Bezirks-SPÖ aus der Vergangenheit anschaut, muss man leider befürchten, dass es auch in der Gumpendorfer Straße wieder zu einem teuren Minimalkompromiss kommen könnte. Es gibt hier eine historische Chance - 400 neue Bäume sind laut Potenzialanalyse möglich – und diese Chance müssen wir nützen.“

Auch beim Thema Naschmarkt kritisiert Stein die Pläne der SPÖ: „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Bürger:inneninitiative Freiraum Naschmarkt das SPÖ-Projekt einer Markthalle zumindest vorerst verhindert zu haben, und freuen uns, dass jetzt tatsächlich ein Park auf dem Naschmarktparkplatz kommen soll. Dass man von Seiten der SPÖ aber immer noch nicht verstanden hat, dass die Anrainer:innen keine 8 Meter hohe Markthalle beim Naschmarkt haben wollen - auch nicht, wenn man sie „Entrée“ nennt – zeigt, dass man der Bevölkerung nicht genug zuhört.“

Als jungem Politiker ist es Stein wichtig, dass die Politik an alle – auch die kommenden Generationen - denkt. Er fordert weitsichtige Entscheidungen über die nächste Wahl hinaus: „Wenn wir 2040, 2050 vor den extremen Hitzesommern geschützt sein wollen, dann müssen wir jetzt im großen Stil Bäume pflanzen.“

Die Grünen Mariahilf bedanken sich auf diesem Weg bei Michi Reichelt, ohne dessen Engagement der Bezirk ein anderer wäre. Reichelt setzte sich unter anderem erfolgreich für die Begegnungszone Otto-Bauer-Gasse, den Beitritt zum Klimabündnis, Mariahilf als Fairtrade-Bezirk, sowie den Lückenschluss beim Wienzeile-Radweg ein. Er hat als direkter Ansprechpartner für Anliegen der Mariahilfer:innen vorgelebt, was Bürger:innennähe bedeutet. „Diesen Weg möchte ich weitergehen“, so Stein.

