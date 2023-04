Tierschutz Austria: 5 Babyfüchse ziehen ins Tierschutzhaus Vösendorf

4 Wochen alte Jungtiere wurden verwaist aufgefunden und konnten gerettet werden

Vösendorf (OTS) - Auch heuer bringt der Frühling wieder einige Jungtiere ins Tierschutzhaus Vösendorf. Nach zahlreichen Eichhörnchen, Vögeln und Wildschweinen folgen nun fünf kleine Babyfüchse. 4 der 5 Füchslein wurden von Findern an die Organisation „Verein für kleine Wildtiere in großer Not“ in der Nähe von Graz übergeben, nachdem die Mutter überfahren wurde. Da der Verein gerade wenig Kapazitäten aufgrund von Umbauarbeiten hat, erfolgte nach der Erstversorgung der Transport zu Tierschutz Austria.

Das fünfte Füchslein kam ebenfalls vor kurzem im Tierschutzhaus Vösendorf an, nachdem es in einem Garten einer Privatperson mehrere Tage schreiend herumgeirrt ist. „Unser Nachtdienst hatte sich dem Fall angenommen und entschied nach näher Beobachtung, das schon sehr schwache Jungtier mitzunehmen. Bei uns konnte er nun gut mit den anderen vier Füchslein vergesellschaftet werden, um gemeinsam zu gesunden Füchsen heranzuwachsen“, erzählt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Mittlerweile fressen die Fünf bereits feste Nahrung wie Fleisch, Innereien und Eier. Während sie nun von den Tierpfleger:innen aufgepäppelt werden, wird geschaut, dass der Kontakt so gering wie möglich gehalten wird, damit sie später wieder ausgewildert werden können.

Alleine im vergangenen Jahr konnte Tierschutz Austria knapp 2000 gefundenen Wildtieren ein vorübergehendes Zuhause bieten.

Bilder: https://we.tl/t-rcezPS5c63

© Tierschutz Austria

