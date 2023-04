Ford senkt die Preise für den Mustang Mach-E und bietet zusätzliche Prämien (FOTO)

Wien (ots) - Erfreuliche Nachrichten für alle Fans des elektrischen Pony Cars: Ford passt die Verkaufspreise für sein vollelektrisches SUV an. Gründe hierfür sind unter anderem ein sich stabilisierender Dollar-Wechselkurs sowie die Erschließung neue Lieferketten, wodurch das Produktionsvolumen erheblich gesteigert werden konnte. Die dadurch sinkenden, anteiligen Kosten und die sich dadurch resultierenden Kosteneinsparungen werden an die Kund*innen weitergegeben.

neuer ab-Preis inkl. Hersteller-Prämie, E-Mobilitätsbonus Importeurs-Anteil und staatlicher Förderung liegt für Privatkund*innen nun bei EUR 48.690,-

Mustang Mach-E-Kund*innen, die noch auf die Auslieferung ihres Fahrzeugs warten, erhalten automatisch den angepassten Preis

Bill Ford, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Ford Motor Company betont die Wichtigkeit einer Produktionssteigerung als Bestandteil des Ford+-Plans und unterstreicht das Engagement des Unternehmens: "Wir sind entschlossen, die Revolution der Elektrofahrzeuge anzuführen. Und das bedeutet, in diejenigen Technologien und Arbeitsplätze zu investieren, die uns an der Spitze dieser globalen Transformation in unserer Branche halten", so Ford.

Der neue ab-Preis inkl. Hersteller-Prämie, E-Mobilitätsbonus Importeurs-Anteil und stattlicher Förderung liegt für Privatkund*innen nun bei EUR 48.690,-. Für den Premium RWD mit Extended Range und bis zu 600km Reichweite liegt der neue ab-Preis - unter Einbeziehung der staatlichen Förderungen - jetzt unter EUR 60.000,-. Der Mach-E GT AWD ist nun auch unter die EUR 80.000,- Schwelle angepasst worden, sodass Unternehmer, den Vorsteuerabzug wieder geltend machen können.

Die neuen Listenpreise (inkl. MWSt.):

Mach-E RWD, Standard Range EUR 56.900,-

Mach-E Premium RWD, Extended Range EUR 64.900,-

Mach-E Premium AWD, Standard Range EUR 64.900,-

Mach-E Premium AWD, Extended Range EUR 70.900,-

Mach-E GT AWD, Extended Range EUR 79.900,-

Diverse Ausstattungsvarianten sind zudem auch mit kurzer Lieferzeit prompt verfügbar, diese können sowohl online, als auch direkt über den Händler abgerufen werden.

Bestehende Mustang Mach-E-Kund*innen, die noch auf die Auslieferung ihres Fahrzeugs warten, dürfen sich besonders freuen: Sie erhalten automatisch den angepassten Preis und werden von Ihren Händler*innen kontaktiert.

Nähere Infos auf ford.at

