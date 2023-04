CGTN: China und Gabun bauen Beziehungen zu einer umfassenden strategischen Kooperationspartnerschaft aus

Peking (ots/PRNewswire) - Da nächstes Jahr der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Gabun begangen wird, haben die beiden Staatsoberhäupter beschlossen, die gegenseitigen Beziehungen der beiden Länder zu einer umfassenden strategischen Kooperationspartnerschaft auszubauen.

Nach einer Reihe von diplomatischen Aktivitäten asiatischer, europäischer und lateinamerikanischer Staatsoberhäupter in Peking wurde der viertägige Besuch des gabunischen Präsidenten Ali Bongo Ondimba in China vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping als Beleg für die hohe Bedeutung und das ebensolche Niveau der Beziehungen zwischen China und Gabun gewürdigt.

Die chinesisch-gabunische Freundschaft ist nach wie vor unerschütterlich.

Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums ist Präsident Ali Bongo das erste afrikanische Staatsoberhaupt, das von Präsident Xi Jinping nach dessen Wahl zum chinesischen Präsidenten im März empfangen wird.

Die Freundschaft zwischen China und Gabun ist seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 49 Jahren unerschütterlich. Im Dezember 2016 haben die beiden Länder ihre Beziehungen zu einer umfassenden Kooperationspartnerschaft ausgebaut.

Die beiden Länder haben sich in Fragen, die ihre Kerninteressen betreffen, gegenseitig unterstützt und arbeiten in internationalen Angelegenheiten eng zusammen.

Präsident Ali Bongo hat bei verschiedenen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, dass Gabun am Ein-China-Prinzip festhält.

China ist seit neun Jahren in Folge der größte Handelspartner von Gabun. Im Jahr 2022 erreichte der bilaterale Handel 4,55 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 50,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Während des Treffens versprachen die beiden Präsidenten, die Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative „Neue Seidenstraße" (Belt and Road Initiative) sowie in anderen Bereichen wie der digitalen Wirtschaft, der Infrastruktur, der Landwirtschaft und dem Tourismus zu verstärken sowie den kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch zu fördern. Im Anschluss an die Gespräche waren die beiden Staatsoberhäupter Zeuge der Unterzeichnung von Dokumenten über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Landwirtschaft, Städtebau und einigen anderen Bereichen.

Chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit im neuen Zeitalter

China ist das größte Entwicklungsland der Welt. Afrika ist der Kontinent mit der größten Anzahl von Entwicklungsländern. Gemeinsame Erfahrungen aus der Vergangenheit und ähnliche Ziele haben für eine weitere Annäherung Chinas und Afrikas gesorgt.

Auf dem FOCAC-Gipfel in Peking im September 2018 beschlossen beide Seiten, eine noch stärkere chinesisch-afrikanische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen und die chinesisch-afrikanischen Beziehungen sowie die Zusammenarbeit in eine neue Ära zu führen.

China war bis 2021 13 Jahre in Folge der größte Handelspartner Afrikas. Das Handelsvolumen zwischen China und Afrika erreichte 2021 einen Rekordwert von 254,29 Mrd. USD, 35,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies geht aus den jüngsten Daten des chinesischen Handelsministeriums hervor.

Im November 2021 gab die chinesische Regierung ein Whitepaper heraus, das die Erfolge der umfassenden Zusammenarbeit zwischen China und Afrika dokumentiert und einen Ausblick auf die künftige Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten gibt. China und Afrika haben in erfolgreichen Zeiten und in Notlagen gleichermaßen zusammengehalten und dienen als Vorbild für den Aufbau einer globalen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft.

In diesem Jahr wird der 10. Jahrestag der vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping vorgeschlagenen Grundsätze der chinesischen Afrikapolitik begangen, die sich durch Aufrichtigkeit, echte Ergebnisse, Freundschaft und guten Glauben auszeichnen. Während des Treffens mit Ali Bongo am Mittwoch sagte Xi, dass China und Afrika nun mehr denn je ihre Solidarität und Zusammenarbeit verstärken müssen, da die Welt mit Herausforderungen und Krisen konfrontiert wird.

Er forderte beide Seiten auf, dem Geist der chinesisch-afrikanischen Freundschaft und Zusammenarbeit treu zu bleiben. China unterstütze Afrikas einzigartigen und unabhängigen Entwicklungsweg und sei bereit, Afrika auf der Grundlage von Chinas eigener neuer Entwicklung neue Chancen zu eröffnen, um die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit zu einem Modell der Süd-Süd-Kooperation und der internationalen Zusammenarbeit mit Afrika zu machen.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-19/China-Gabon-lift-relations-to-comprehensive-strategic-cooperative-partnership-1j8xbJYVR6w/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=E87paaBCLgk

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-und-gabun-bauen-beziehungen-zu-einer-umfassenden-strategischen-kooperationspartnerschaft-aus-301803250.html

Rückfragen & Kontakt:

Jiang Simin,

+86-188-2655-3286,

cgtn @ cgtn.com