Prammer/Grüne: Sportausschuss bezieht Position zur Teilnahme russischer Athlet:innen bei internationalen Wettkämpfen

Darüber hinaus wird ein gesetzlicher Rahmen für den Berufssport initiiert

Wien (OTS) - Heute hat der Sportausschuss des Nationalrats in seiner Sitzung zur aktuell virulenten Diskussion um die Teilnahme russischer und belarussischer Athlet:innen bei internationalen Wettkämpfen in Form eines Antrags Stellung genommen. Der Antrag der Regierungsfraktionen, der von allen Fraktionen außer der FPÖ befürwortet wurde, zielt auf eine Umsetzung und Präzisierung der Empfehlungen des IOC hinsichtlich der Teilnahme dieser Athlet:innen ab, wie die Sportsprecherin der Grünen und Obfrau des Sportausschusses, Agnes Prammer, mitteilt: „Der Sport hat eine starke nationale und internationale Strahlkraft und wird gerne von Kriegstreibern zu Propagandazwecken missbraucht. Die internationale Gemeinschaft muss sich deshalb klar positionieren und jede Form der Vereinnahmung von internationalen Wettbewerben durch kriegstreibende Nationen unterbinden. Der heute beschlossene Antrag bezieht sich auf die Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees, die russische und belarussische Mannschaften und Militärzughörige von internationalen Wettkämpfen ausschließen. Diese müssen vor allem in Bezug auf die Definition der Mannschaften und der Militärzugehörigkeit näher präzisiert werden.“

In einem zweiten Antrag wird ein Gesetz angestoßen, das einen Rahmen für verschiedene Berufsgruppen im Sport setzt. Dazu sagt Prammer: „Seit vielen Jahren haben sich diverse Regierungen an einem Berufssportgesetz versucht, geworden ist es nichts. Wir haben deshalb entschieden, ein Gesetz zu erarbeiten, das einen Rahmen mit Begriffsbestimmungen enthält, auf den dann die verschiedenen Materiengesetze aufsetzen können. So können wir einerseits zu einem zeitnahen Ergebnis finden und andererseits die notwendige Flexibilität für die Zukunft gewährleisten.“

