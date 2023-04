Hauptversammlung der Österreichischen Post

Dividende beträgt 1,75 EUR pro Aktie - 800 Briefwähler*innen

Wien (OTS) - Bei der heutigen Hauptversammlung der Österreichischen Post AG haben ca. 500 Aktionär*innen bzw. Aktionärsvertreter*innen ihr Stimmrecht wahrgenommen, 350 davon waren auch physisch in der Wiener Stadthalle anwesend. Weitere 800 Aktionär*innen haben per Briefwahl teilgenommen.



Allen Tagesordnungspunkten wurde zugestimmt. Der Vorstand der Österreichischen Post präsentierte unter anderem den Geschäftsverlauf des Jahres 2022 und einen strategischen Ausblick des Post-Konzerns.



Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 1,75 EUR pro Aktie – die Auszahlung erfolgt ab 4. Mai 2023 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten – der Handel ex Dividende erfolgt ab 2. Mai 2023.

Neuzusammensetzung des Aufsichtsrats

Mit der heutigen Hauptversammlung endeten die Funktionsperioden der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Edith Hlawati, Chris E. Muntwyler, Dr.-Ing. Peter E. Kruse, Mag. Huberta Gheneff und Mag. Stefan Szyszkowitz. Internationalen Corporate Governance-Usancen folgend, denen sich auch die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) anschließt, stand Dr. Edith Hlawati aufgrund ihrer bereits mehr als zehnjährigen Funktionsperiode für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Carola Wahl, MBA, hat erklärt, mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 20. April 2023 ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats niederzulegen.



Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Prof. Elisabeth Stadler bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027, Dr. Stefan Fürnsinn und Mag. Bernhard Spalt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 sowie Christiane Wenckheim bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2025. Dr.-Ing. Peter E. Kruse und Mag. Huberta Gheneff wurden mit einer Mandatslaufzeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 wiedergewählt.



Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder Felicia Kölliker, MA, EMBA und Univ.-Prof. Dr. Sigrid Stagl laufen noch bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024.



Der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat auf der Seite der Kapitalvertreter*innen beträgt somit weiterhin 62,5%.



Bei der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Prof. Elisabeth Stadler zur Aufsichtsratsvorsitzenden und Dr. Stefan Fürnsinn zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.



Die Lebensläufe aller Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter post.at/hauptversammlung abrufbar. Hier können auch Details und Beschlussergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte nachgelesen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

Tel.: +43 (0) 57767-32010

presse @ post.at



Österreichische Post AG

Harald Hagenauer

Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance

Tel.: +43 (0) 57767-30400

investor @ post.at