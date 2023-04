Voneinander lernen

Das finnische Bildungssystem als Role Model – die PH Wien wirft einen Blick auf die Ausbildung von Lehrer*innen

Wien (OTS) - Über den Erfolg des finnischen Bildungssystems ist viel bekannt, welchen Anteil die Ausbildung von Lehrer*innen daran hat, allerdings weniger. Am 2. Mai wird Jari Lavonen von der Universität Helsinki dieses Thema an der Pädagogischen Hochschule Wien in den Fokus nehmen. Als Zuständiger für das Finnish Teacher Education Development Programme von 2016-2023 kennt er wie kein anderer die Stärken und Schwächen des Systems. Welche Faktoren für eine Entwicklung der Lehrer*innenbildung ausschlaggebend sind, wie solche kollaborative Prozesse aufgesetzt und in welcher Form die Ergebnisse erprobt werden können, wird er hier vorstellen. Bei der Konferenz sollen die Erfahrungen dieser intensiven Jahre mit den aktuellen Entwicklungen in Österreich in Bezug gesetzt werden. „Klar ist, dass es nicht nur um die Fachkompetenzen von einzelnen Lehrkräften geht, sondern um die Berücksichtigung von schulischen, kulturellen und bildungspolitischen Aspekten in der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule. Der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist ein Erfolgsgeheimnis für bestmöglich ausgebildete Lehrer*innen“, betont Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger.

