Sophie Krennmayr verstärkt Haslinger / Nagele auf Anwaltsebene

Linz (OTS) - Mit Dr. Sophie Krennmayr (28) gelingt es Haslinger / Nagele Rechtsanwälte einmal mehr, eine außerordentlich talentierte Nachwuchsjuristin an sich zu binden und die bestehende AnwältInnenriege aus den eigenen Rängen im Team Strafverteidigung und Wirtschaftsstrafrecht rund um die beiden Partner Mag. René Haumer, LL.M. und Dr. Bernd Wiesinger zu verstärken. Die Kanzlei setzt damit ihren Wachstumskurs bei gleichzeitiger Kontinuität in der Personalentwicklung konsequent fort.

Sophie Krennmayr studierte und promovierte (berufsbegleitend) an der Johannes Kepler Universität Linz. Ihre Dissertation zum Thema "Eigengeldwäsche – Strafrechtliche Aspekte" ist aktueller denn je. Ihre Laufbahn bei Haslinger / Nagele startete bereits 2017 im Rahmen des pratice4jus-Programms im Team Strafrecht und führte konsequent über eine Tätigkeit als juristische Mitarbeiterin und Konzipientin bei Haslinger / Nagele nunmehr hin zur Rechtsanwältin.

Krennmayr’s Tätigkeitsschwerpunkte liegen (weiterhin) im allgemeinen Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie in der Strafverteidigung von Unternehmen und natürlichen Personen. Weiters deckt sie auch inhaltlich die strafrechtlichen Themen an der Schnittstelle zum Kartellrecht, zur Compliance und bei internen Ermittlungen sehr gut ab. Die Beratung und Verteidigung von KollegInnen in berufsrechtlichen Angelegenheiten wird von ihr zudem weiter ausgebaut.

" Mit Sophie Krennmayr rückt eine junge, aufstrebende Juristin aus den eigenen Reihen in die Anwaltschaft auf. Aufgrund ihrer Interdisziplinarität findet sie sich in hochkomplexen Fällen im Schnittstellenbereich von Straf- und Kartellrecht mühelos zurecht. Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit, gewaltige Informationsmengen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren, ist sie seit jeher ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Forensic-Teams ", sagt René Haumer, Partner im Team Wirtschaftsstrafrecht / Compliance / interne Ermittlungen.

" Es ist mir eine große Freude, mit Haslinger / Nagele auch als Rechtsanwältin verbunden zu bleiben. Während meiner langjährigen Ausbildung bei Haslinger / Nagele konnte ich eine enorme Begeisterung für meine Tätigkeitsschwerpunkte entwickeln und durfte insbesondere bei René Haumer eine ausgezeichnete Ausbildung genießen. Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieses großartigen Teams zu sein und unseren Klienten auch künftig tatkräftig zur Seite zu stehen ", so Sophie Krennmayr.

Über die Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH ist mit über 30 AnwältInnen und rund 130 MitarbeiterInnen an den Standorten in Linz und Wien eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs.

