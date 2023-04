ÖH-Wahl: GRAS freut sich über Unterstützung von Bundessprecher Werner Kogler

Die Aktivist_innen der Grünen und Alternativen Student_innen werden beim Wahlkämpfen an der Wirtschaftsuniversität von Werner Kogler persönlich besucht und motiviert

Wien (OTS) - „Die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist eine wichtige und gewichtige Stimme bei vielen Entscheidungen im Hochschulbereich. Es ist mir seit jeher ein großes Anliegen, die Forderungen und Bedürfnisse der Studierenden zu hören und ernst zu nehmen. Wie in anderen Bereichen sollte auch an den Hochschulen der Klimaschutz besondere Relevanz haben“, begründet Kogler seine Unterstützung für die GRAS: „Ich möchte alle Studierenden aufrufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und bei den ÖH-Wahlen von 9. Bis 11. Mai ihre Stimme abzugeben!“

Klimaschutz, Inklusion und Gleichberechtigung an den Hochschulen steht für die Grünen & Alternativen Student_innen im heurigen ÖH-Wahlkampf ganz oben auf der Agenda. Bei dutzenden Wahlkampfaktionen in Wien kämpfen Sie um die Stimmen der Studierenden für mehr Klimaschutz. Heute bekamen die Wahlkämpfer_innen besondere Unterstützung des grünen Bundessprechers Werner Kogler. Kogler besuchte einen Wahlkampfstand an der Wirtschaftsuniversität, kam dabei mit Studierenden ins Gespräch über aktuelle Themen und wünschte den Wahlkämpfer_innen persönlich noch viel Kraft und Energie für die letzten Wahlkampfwochen. „Es ist schön zu sehen, dass sich mit dem Grünen Vizekanzler jemand von oberster Stelle in der Politik die Zeit nimmt, um mit uns über unsere Forderungen zu sprechen und sich für unsere Vision von offenen, ausfinanzierten, klimaneutralen Hochschulen in Österreich begeistert“, sagt Antonia Riegler Spitzenkandidatin der Grünen & Alternativen Student_innen an der Wirtschaftsuniversität Wien.

„Wir stehen jeden Tag an unterschiedlichen Hochschulstandorten in ganz Österreich um mit Studis über ihre Anliegen zu sprechen und uns über eine nachhaltige Hochschule, eine nachhaltige Gesellschaft und ein nachhaltiges System für alle auszutauschen – dabei vom Vizekanzler Besuch zu bekommen, motiviert uns nochmal mehr für die Wahl von 09. bis 11. Mai“, zeigt sich Jakob Schickling, GRAS-Spitzenkandidat_in für die Uni Wien begeistert.

Fotos vom Besuch des Vizenkanzlers bei den Grünen und Alternativen Student_innen finden sie hier (Credits: Stefanie Freynschlag)

Rückfragen & Kontakt:

GRAS - Grüne & Alternative Student_innen

Elisabeth Hammer

Pressesprecherin

+43 644 88653424

elisabeth.hammer @ gras.at