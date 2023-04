Wiens Bürgermeister überreichte Thomas Oliva Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien

Ludwig: „Wichtig, gegen Wissenschaftsfeindlichkeit aufzutreten“

Wien (OTS) - Mit den Worten „Sie haben sich Jahrzehnte für unsere Stadt eingesetzt“ überreichte Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig im Wappensaal des Rathauses dem langjährigen Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien, Dr. Thomas Oliva, das Goldene Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien.



Oliva genoss eine profunde und internationale Ausbildung: Er studierte Jus in Graz, in Belgien (Brügge) und in den USA. Ab seinem 30. Lebensjahr war er für die Industriellenvereinigung (IV) tätig und avancierte zum Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien. Besondere Meriten verdiente er sich als Vorsitzender des Kuratoriums des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), den er von Beginn an wesentlich geprägt hat.

„Das war eine großartige Gründung und eine große Unterstützung für den Wissens- und Wirtschaftsstandort Wien“, so Michael Ludwig, der Oliva in seinen Begrüßungsworten als „Verbinder“ bezeichnete. Besonders hob der Stadtchef die „Standortvereinbarung“ zwischen Stadt Wien und IV Wien hervor: „Die Standortvereinbarung forcierte die nötige Infrastruktur, die Wien als Universitätsstadt, als Bildungs- und Wissens-Hotspot sowie als wichtiger Industriestandort benötigte“, so Ludwig.

Als langjähriger Koordinator des Europäischen Forums Alpbach habe Oliva auch „die Zusammenarbeit Österreichs mit Europa vorangetrieben“, so der Bürgermeister.



In seiner Rede mahnte Ludwig, wie wichtig es sei, „gegen Wissenschaftsfeindlichkeit aufzutreten und in der Politik von wissensbasierten Entscheidungen auszugehen“.

Die Laudatio im Wappensaal hielt Alt-Bürgermeister Dr. Michael Häupl, der sich bei seinem „Weggefährten“ für „viele wissenschaftliche Leuchtturmprojekte“ bedankte: „Dr. Oliva hat als einer der Ersten erkannt, wie eng Wissenschaft, Forschung, Innovation, Wirtschaft und schließlich auch das Leben und der Wohlstand der Menschen zusammenhängen.“





Dr. Thomas Oliva bedankte sich mit den Worten: „Ich bin sehr stolz auf diese außergewöhnliche Ehrung.“

Die schwungvolle musikalische Umrahmung kam vom Streichquartett Art4Strings.

