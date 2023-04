„KURIER ROMY 2023“ am 22. April live in ORF 2

Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises ab 21.10 Uhr aus der Hofburg

Wien (OTS) - Glanz und Glamour in der Hofburg! Am Samstag, dem 22. April 2023, versammeln sich live um 21.10 Uhr in ORF 2 erneut zahlreiche nationale und internationale Stars zur Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises, der „KURIER ROMY 2023“. Unter ihnen sind auch der amerikanisch-kanadische Schauspieler Brendan Fraser, der in diesem Jahr für seine Rolle in „The Whale“ den Oscar als bester Hauptdarsteller erhalten hat und bei der Gala mit der „ROMY International“ ausgezeichnet wird, sowie der deutsche Comedian Otto Waalkes, der mit der „Platin-ROMY“ für das Lebenswerk geehrt wird. Durch den unterhaltsamen TV-Abend, in dessen Rahmen die begehrten Trophäen verliehen werden, führt in diesem Jahr Moderatorin Arabella Kiesbauer. Sie wird von Schauspieler Markus Freistätter unterstützt, der die Kategorien „Entdeckung weiblich“ und „Entdeckung männlich“ präsentiert. Für das TV-Publikum setzt erneut Regisseurin Heidelinde Haschek die Preisverleihung in Szene. Mit insgesamt zehn Kameras – darunter eine Pole-Cam und Funkkameras – lässt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer gemeinsam mit ihrem Team an der Gala teilhaben. Den TV-Hauptabend um 20.15 Uhr eröffnet der bereits mehrfache „ROMY“-Preisträger Armin Assinger mit einer neuen Ausgabe der „Millionenshow“.

Die „KURIER ROMY 2023“ im ORF

Die ORF-„Seitenblicke“ sowie Hitradio Ö3 berichten rund um die „ROMY“-Verleihung über die diesjährige Gala. Auf der ORF-TVthek wird die Veranstaltung als Live-Stream angeboten und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

Zahlreiche ORF-Stars unter den Nominierten

Die Publikumspreise werden 2023 in neun Kategorien (Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Schauspielerin Film, Schauspieler Film, TV-Journalismus, Show/Unterhaltung, Sport, Entdeckung weiblich und Entdeckung männlich) vergeben. Unter den Nominierten sind in diesem Jahr die Namen zahlreicher ORF-Stars zu finden. Die „Dok 1“-Hosts Lisa Gadenstätter und Hanno Settele gehen in der Kategorie „TV-Journalismus“ gemeinsam ins Rennen um eine „ROMY“. Gleiches gilt für Paul Krisai, Miriam Beller und Carola Schneider aus dem ORF-Büro in Moskau. Auch ZIB-Wetter-Moderator Marcus Wadsak ist nominiert. In der Kategorie „Show/Unterhaltung“ sind Andi Knoll und „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Moderatorin Nina Horowitz vertreten. Im „Sport“ dürfen sich Karoline Rath-Zobernig ebenso wie Andreas Goldberger und Michael Roscher, die gemeinsam auf der Liste der Nominierten stehen, freuen.

Als „Beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe“ stehen unter anderem Gerti Drassl („Euer Ehren“), Anna Maria Mühe („Totenfrau“) und Franziska Weisz („Tage, die es nicht gab“) zur Wahl. Als „Beliebtester Schauspieler in einer Serie oder Reihe“ gehen mitunter Michael Steinocher (Landkrimi: „Der Schutzengel“), Michael Ostrowski („Ein Krimi aus Passau“) und Faris Rahoma („Schrille Nacht“) an den Start. Im Bereich Film dürfen Verena Altenberger („Märzengrund“) und Pia Hierzegger („Family Dinner“) auf eine „ROMY“ als beliebteste Schauspielerin hoffen. Ebenso nominiert: Anke Engelke für den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinospielfilm „Der Onkel“. Gerhard Liebmann („Eismayer“), Simon Schwarz („Neue Geschichten vom Franz“) und Thomas Stipsits („Love Machine 2“) sind im Bereich Film als beliebtester Schauspieler nominiert.

In der Kategorie „Entdeckung weiblich“ haben Christina Cervenka (Landkrimi: „Immerstill“) und Nina Katlein („Family Dinner“) Chancen auf eine „ROMY“. Etienne Halsdorf („Tage, die es nicht gab“), Jakob Mader („Märzengrund“) und Jeff Wilbusch („Schächten“) stehen als „Entdeckung männlich“ zur Wahl.

„KURIER ROMY 2023“ barrierefrei

Die Gala zur „KURIER ROMY 2023 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ wird barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem gibt es für das blinde und sehbehinderte Publikum einen live gesprochenen Audiokommentar, der durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek hörbar wird. Die akustische Bildbeschreibung des Abends wird von den bekannten Audiokommentatoren Sandra Spick und Sebastian Kaufmann abwechselnd gesprochen. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„ROMY“-Highlights auf Flimmit

Am 22. April versammeln sich nationale und internationale Stars wieder zur „ROMY“-Gala in der Wiener Hofburg. Die meisten „ROMY“-Stars findet man aber auf Flimmit. Und zwar in der wohl umfangreichsten Kollektion an „ROMY“-ausgezeichneten Filmen, Serien und Dokus, die das Netz zu bieten hat. Darunter u. a. die Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl, oder die Landkrimis „Immerstill“ mit Christina Cervenka und „Schutzengel“ mit Michael Steinocher.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at