Schulische Staatsmeister:innen für Waldarbeit gekürt

Die Staatsmeisterin 2023 kommt aus Kärnten, der Staatsmeister aus Oberösterreich

Wien/Tamsweg (OTS) - Österreichs angehende Forstprofis bewiesen ihr Können bei der heurigen Staatsmeisterschaft Waldarbeit für Schüler:innen und Studierende in der Landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg. Der Staatsmeister 2023 kommt von der FFS Traunkirchen, die Staatsmeisterin macht der LFS Litzlhof-Ehrental alle Ehre.

22 Mannschaften zu je 4 Schüler:innen aus österreichischen Fachschulen traten heuer in der LFS Tamsweg gegeneinander an, um ihr Talent in Sachen Waldarbeit unter Beweis zu stellen. Dabei galt es im ersten Durchlauf, bestmöglich in den 4 Disziplinen abzuschneiden: Von „Fallkerb und Fällschnitt“ über „Präzisionsschnitt“ und „Kettenwechsel“ hin zum „Kombinationsschnitt“ – was Laien ein Fragezeichen ins Gesicht zeichnet, bedeutet für die jugendlichen Teilnehmer:innen schulische Alltagspraxis.

Umso mehr freut sich der Direktor der LFS Tamsweg, Ing. Mathias Gappmaier BEd. über die Präsenz der Veranstaltung: „Ich bewundere den Ehrgeiz der jungen Leute, und gleichermaßen auch den Einsatz der Lehrkräfte, die sich nicht nur intensiv auf diese Meisterschaft vorbereiten, sondern das ganze Jahr über ihre Fachexpertise und Begeisterung für die professionelle Forstarbeit weitergeben – das ist für unsere Branche vorbildhaft.“

Beurteilt werden die Leistungen der Jugendlichen vom Jury-Team in vielerlei Hinsicht. Ein besonderes Augenmerk liegt jedenfalls auf dem korrekten Umgang mit der Kettensäge und der Einhaltung sämtlicher Sicherheitsaspekte. „Aktuelle Unfallzahlen bei Forstarbeiten bestätigen die anhaltende Brisanz des Themas“, erklärt der Direktor der AUVA Landesstelle Salzburg, Dr. Herbert Koutny, „deshalb setzen wir in der Prävention stark auf die zukünftigen Forstexpertinnen und –experten, und honorieren ihr Engagement für sicheres Arbeiten ganz besonders“.

Im Finale des Bewerbs durften am zweiten Tag schließlich die 12 besten Teilnehmer:innen in der Disziplin „Entasten“ antreten. In der Einzel-Gesamtwertung konnten sich Carina Modl (LFS Litzlhof-Ehrental / Kärnten) und Manuel Auingen (FFS Traunkirchen / Oberösterreich) knapp durchsetzen und brachten schließlich den Titel „Staatsmeister:in der Waldarbeit 2023“ an ihre Fachschulen. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls waren die Bedingungen dieses Jahr besonders herausfordernd.

Ein Wiedersehen für die besten Jungprofis Österreichs gibt es bei der Europameisterschaft in Norwegen, die bereits Ende Mai startet. Die nächste Staatsmeisterschaft findet 2024 in Traunkirchen statt.

Rückfragen & Kontakt:

AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Christoph Luke

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+43 676 83395 4082

kommunikation @ auva.at