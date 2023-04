Hörl: Informationsoffensive zu Betriebsnachfolgen geplant

ÖVP-Grüner-Entschließungsantrag zur Unterstützung kleinstrukturierter Tourismusbetriebe bei der Betriebsnachfolge im Tourismusausschuss

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Laut Umfragen planen 75 Prozent der heimischen Tourismusbetriebe in den nächsten zehn Jahren eine Übergabe. Auch wenn mehr als die Hälfte davon innerhalb der Familie erfolgen sollen, werfen entgeltliche Übertragungsmöglichkeiten oftmals Detailfragen hinsichtlich des Erb- oder Steuerrechts auf. In der Regel ist dies mit einer Übertragung von Immobilienvermögen verbunden, was eine zusätzliche Hürde beim Generationenwechsel darstellen kann, so ÖVP-Tourismussprecher Abg. Franz Hörl. Deshalb wurde in der heutigen Sitzung des Tourismusausschusses ein ÖVP-Grüner-Antrag betreffend die Schaffung zusätzlicher niederschwelliger Informationsangebote zur gezielten Unterstützung kleinstrukturierter Tourismusbetriebe bei der Betriebsnachfolge eingebracht und einstimmig angenommen.

„Die Schaffung zusätzlicher Informationsangebote für Tourismusbetriebe bei einer Betriebsnachfolge bzw. -übergabe ist der ÖVP ein großes Anliegen“, unterstreicht Hörl. Die kleinstrukturierte Tourismusbranche soll diesbezüglich niederschwellig und gezielt unterstützt werden. Neben der finanziellen Unterstützung durch die neuausgerichtete betriebliche Tourismusförderung sollen die Unternehmen gemäß dem Entschließungsantrag mit Informationen wie Leitfäden, Online-Angeboten, Webinaren und Workshops adressiert werden, die den Besonderheiten der Branche Rechnung tragen, so der Mandatar abschließend.

