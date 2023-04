„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Österreichs Wirtschaft neu gedacht?

Am 21. April um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Was muss in unserem Land passieren, damit der Sozialstaat nicht in eine Schieflage kommt und letztlich unser aller Wohlstand in Gefahr ist? Wird sich Österreichs Wirtschaft anders aufstellen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben? Darüber diskutieren am Freitag, dem 21. April 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ Hannes Androsch und Martin Ohneberg.

Hannes Androsch, Industrieller und ehemaliger Vizekanzler und Finanzminister, SPÖ, warnt seit Jahren davor, dass wir aufgrund unseres Bildungssystems ein hohes Nachholpotenzial haben, und fordert, auch bei der Digitalisierung schnell in die Gänge zu kommen.

Martin Ohneberg ist Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, eine Generation jünger als Hannes Androsch und ebenfalls ein „Selfemademan“, der die Unterschiede der Wirtschaftsstandorte quer über die Kontinente kennt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at