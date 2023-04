Konzert jüdischer Musik der Superlative

Israelitische Kultusgemeinde Salzburg gewinnt amerikanisch-jüdischen Top-Star Shulem Lemmer für Konzert in Salzburg

Salzburg (OTS) - Auf Einladung des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, Elie Rosen, wird der gefeierte amerikanisch-jüdische Sänger, Shulem Lemmer, am 4. Mai 2023 in der Salzburger Villa Vicina auftreten. Auf dem Programm des Österreich-Debuts stehen dabei nicht nur eine Mischung traditioneller jüdischer, jiddischer und kantoraler Stücke, sondern auch Songs in englischer Sprache, mit denen der Künstler bekannt wurde. Österreich ist das zweiundsiebzigste Land, in dem Lemmer auftritt. Den Ehrenschutz über die Veranstaltung haben Bundesministerin Karoline Edtstadler, der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner und Helga Rabl-Stadler übernommen, der Eintritt ist frei.

Lemmer zählt zu den gefragtesten jüdischen Sängern unserer Zeit. Der Sänger vermittelt mit seinem stolzen Stil einen authentischen Geschmack jüdischer Musik und Kultur. Er spielte aber auch die Nationalhymne im San Francisco Giants Stadium und G-d Bless America im Fenway Park und Citi Field.

Aufgewachsen in Boro Park, Brooklyn, hat die einzigartige Stimme Lemmers nicht nur in der jüdisch- chassidischen, sondern auch bei einer breiten nichtjüdischen Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erzielt. Der 34-jährige schrieb als erster orthodoxer jüdischer Sänger, der jemals einen Vertrag mit einem großen Musik-Label in den USA unterschrieben hat, Geschichte. Sein kürzlich mit Decca Gold von Universal Music abgeschlossener Vertrag macht deutlich, dass er mit der Veröffentlichung seines Albums „The Perfect Dream“ den Durchbruch zu einem globalen Publikum zu schaffen vermag.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Shulem Lemmer ein internationales Aushängeschild jüdischer Musik und Kultur für ein Konzert in Salzburg gewinnen konnten. Mit seiner Musik ist er in der Lage, kulturelle Grenzen zu überwinden und Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen beziehungsweise Backgrounds zu berühren. Ich bin überzeugt, dass er seine hoffnungsvolle Botschaft auch bei uns zu vermitteln vermag”, führt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde und Organisator des Konzerts zur Veranstaltung aus.

