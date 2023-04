Beseder-Theater“ am 27.4. im Bezirksmuseum Innere Stadt

Wien (OTS/RK) - Eugenie Schwarzwald, Grete Wiesenthal, Adelheid Popp, Robert Musil, Sigmund Freud und Karl Lueger stellen sich am Donnerstag, 27. April, ab 18.30 Uhr, im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplinger Straße 8) ein und sprechen im Zuge der Theater-Vorstellung „Unmögliche Interviews“ zu den Besucher*innen. Verkörpert werden diese Persönlichkeiten aus alter Zeit von sechs Schauspieler*innen aus dem Ensemble „Beseder“. Im Rahmen eines „Historischen Stationen-Theaters“ kommt es an sechs Orten im Museum zu einem unverhofften Zusammentreffen des Publikums mit Schwarzwald und den sonstigen Protagonist*innen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Organisator*innen nehmen ab sofort per E-Mail Reservierungen für den Theater-Abend an: hello@beseder-theater.com.

Die Regisseurin Tania Golden begleitet als Moderatorin die Zuschauer*innen durch die Veranstaltung. Susanne Höhne agierte als Dramaturgin und arrangierte die Text-Collage. Irina Mocnik assistiert der „Beseder“-Mannschaft. Darsteller*innen bei der sehenswerten abendlichen Theater-Aufführung in den Museumsräumlichkeiten im „Alten Rathaus“ sind Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Marie Theres Müller, Samuel Pock, Roman Johannes Kornfeld und Christoph Lukas Hagenauer (bzw. Benjamin Spindelberger). Gefördert wird das Schauspiel-Projekt vom Kunst-Ministerium, dem „Zukunftsfonds der Republik Österreich“ und anderen Unterstützer*innen. Infos über das Bezirksmuseum Innere Stadt erhalten Interessierte vom ehrenamtlichen Leiter, Kurt Kospach, unter der Telefonnummer 01/4000-01127. Einholung von Auskünften via E-Mail: bm1010@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Beseder – Verein für darstellende Kunst: www.beseder-theater.com

Bezirksmuseum Innere Stadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 1. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/





(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at