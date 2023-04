Lotto: Jackpot – am Sonntag geht es um 1,4 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker – es warten rund 350.000 Euro

Wien (OTS) - Fortuna hat am Mittwoch das Füllhorn nur wenig gekippt, dafür ist es am Sonntag dann umso voller: Es gab bei Lotto „6 aus 45“ nämlich keinen Sechser, und damit wartet ein Jackpot. Beim Sechser wird es am Wochenende um rund 1,4 Millionen Euro gehen.

Drei Spielteilnehmer:innen waren beim Fünfer mit Zusatzzahl erfolgreich. Alle drei Gewinne wurden per Normalschein erzielt, und zwar einmal in der Steiermark, einmal in Tirol und einmal über die Spieleseite win2day. Jeder der drei erhält rund 26.800 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. 49 Gewinner:innen eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, dürfen sich daher über eine höhere Quote im Ausmaß von jeweils rund 5.000 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Und schließlich gab es auch beim Joker keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl und damit auch keinen Gewinn im ersten Rang. Es geht daher bei der Ziehung am kommenden Sonntag um einen Jackpot mit rund 350.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. April 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 584 560,44 – 1,4 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.792,30 117 Fünfer zu je EUR 749,40 319 Vierer+ZZ zu je EUR 82,40 4.181 Vierer zu je EUR 34,90 6.764 Dreier+ZZ zu je EUR 9,70 57.978 Dreier zu je EUR 4,50 168.061 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 2 9 10 18 29 Zusatzzahl 7

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. April 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 49 Fünfer zu je EUR 4.952,30 2.058 Vierer zu je EUR 19,90 31.508 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 15 16 20 21 25

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. April 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 162.803,18 – 350.000 Euro warten 6 mal EUR 8.800,00 76 mal EUR 880,00 803 mal EUR 88,00 7.761 mal EUR 8,00 79.255 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 1 7 6 7 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at