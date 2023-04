Österreichischer Filmpreis 2023: 52 Nominierungen für 18 ORF-kofinanzierte Filme

Umfassende Berichterstattung, Sondersendung „Heim-Kino – Neues vom österreichischen Film“ und ausgezeichnete Film-Premieren im ORF

Wien (OTS) - Mit 52 Nominierungen für 18 Filme in 15 (von insgesamt 16 Kategorien) geht der ORF ins Rennen um die diesjährigen Austro-Oscars. Angeführt wird das Ranking der Kandidaten für den Österreichischen Filmpreis 2023 von den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Produktionen „Corsage“ (acht Nominierungen), „Eismayer“ (sieben Nominierungen) und „Der Fuchs“ (fünf Nominierungen). Mit umfassender Berichterstattung, der Sondersendung „Heim-Kino – Neues vom österreichischen Film“ und ausgezeichneten Kino-Premieren steht das TV-Programm in ORF 1, ORF 2 und ORF III rund um die Veranstaltung wie gewohnt ganz im Zeichen der begehrten Austro-Oscars. Dem 13. Österreichischen Filmpreis widmen sich auch diesmal die ORF-Radios, das ORF.at-Netzwerk und Flimmit. Die Verleihung des 13. Österreichischen Filmpreises findet am Donnerstag, dem 15. Juni, im Globe Wien statt.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der österreichische Film ist ein nationales Kulturgut ersten Ranges und ein erfolgreicher Botschafter unserer Kulturnation. Der aktuelle Run auf heimische Produktionen in den Kinos und die zahlreichen Festivalerfolge sprechen für sich. Der ORF ermöglicht als verlässlicher Partner der Filmwirtschaft maßgeblich diese Erfolgsgeschichte und wir setzen alles daran, dass das auch in Zukunft so bleibt.“ Und weiter: „Der Österreichische Filmpreis würdigt als wichtigste nationale Auszeichnung die künstlerische Vielfalt des österreichischen Filmschaffens – ich gratuliere allen Nominierten und freue mich auf eine spannende Preisverleihung.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Als langjähriger Medienpartner der Akademie des Österreichischen Films richtet ORF III auch 2023 alle Scheinwerfer auf die Verleihung des Österreichischen Filmpreises. Die Vielfalt des heimischen Filmschaffens in unserem Programm umfassend abzubilden, ist uns ein wesentliches Anliegen. Aus diesem Anlass rief ORF III nicht nur die Sendeleiste ‚Der Österreichische Film‘ ins Leben, die dem Publikum filmische Schätze zur besten Sendezeit präsentiert, sondern gestaltet vielseitige Programmschwerpunkte, die die ganze Bandbreite der österreichischen Filmproduktion abdecken. Ich wünsche allen Nominierten toi toi toi und freue mich auf eine glanzvolle Veranstaltung im Juni im Globe Wien.“

Der Österreichische Filmpreis 2023 – Die Nominierungen für vom ORF kofinanzierte Produktionen im Überblick:

Bester Spielfilm

Corsage

Eismayer

Der Fuchs

Vera

Bester Dokumentarfilm

Alice Schwarzer

Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen

Stams

Beste weibliche Hauptrolle

Vicky Krieps / Corsage

Pia Hierzegger / Family Dinner

Julia Franz Richter / Rubikon

Beste männliche Hauptrolle

Gerhard Liebmann / Eismayer

Simon Morzé / Der Fuchs

Michael Thomas / Rimini

Beste weibliche Nebenrolle

Adriane Gradziel / Der Fuchs

Gerti Drassl / Märzengrund

Beste männliche Nebenrolle

Luka Dimić / Eismayer

Harald Windisch / Märzengrund

Simon Schwarz / Der Onkel / The Hawk

Harald Windisch / Sterne unter der Stadt

Beste Regie

Marie Kreutzer / Corsage

Adrian Goiginger / Der Fuchs

Tizza Covi, Rainer Frimmel / Vera

Bestes Drehbuch

Marie Kreutzer / Corsage

David Wagner / Eismayer

Tizza Covi / Vera

Beste Kamera

Lukas Gnaiger / Alpenland

Judith Kaufmann / Corsage

Christine A. Maier / Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen

Xiaosu Han, Andreas Thalhammer / Rubikon

Bester Schnitt

Ulrike Kofler / Corsage

Stephan Bechinger / Eismayer

Mechthild Barth / Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen Tizza Covi / Vera

Bestes Kostümbild

Monika Buttinger / Corsage

Martina List / Der Onkel / The Hawk

Erika Navas / Schächten

Leonie Zykan / Sterne unter der Stadt

Bestes Maskenbild

Maike Heinlein, Helene Lang / Corsage

Tim Scheidig, Désirée Schober / Der Fuchs

Michaela Payer / Serviam – Ich will dienen

Tünde Kiss-Benke / Sterne unter der Stadt

Bestes Szenenbild

Andreas Donhauser, Renate Martin / Rimini

Johannes Mücke / Rubikon

Uta Wiegele, Sebastian Thanheiser, Georg Resetschnig / Schächten Enid Löser / Sterne unter der Stadt

Beste Musik

Benedikt Palier / Breaking the Ice

Eva Klampfer / Eismayer

Daniel Helmer, Wolf-Maximilian Liebich / Rubikon

Beste Tongestaltung

Originalton: Claus Benischke-Lang, Sounddesign: Nora Czamler, Atanas Tcholakov, Mischung: Manuel Meichsner / Eismayer

Originalton: Klaus Kellermann, Sounddesign: Manuel Grandpierre, Mischung: Manuel Grandpierre / Luzifer

Originalton: Bertram Knappitsch, Tong Zhang, Sounddesign: Rudolf Pototschnig, Mischung: Manuel Grandpierre, Andreas Frei / Rubikon Originalton: Tong Zhang, Nora Czamler, Axel Traun, Sounddesign: Karim Weth, Mischung: Alexander Koller / Stams

Der 13. Österreichische Filmpreis im ORF

Fünf Film-Premieren in ORF 1 und ORF 2

Spannung, Drama und Komödie made in Austria – mehr als 500 Minuten ausgezeichneter Film-Highlights erwarten das Publikum von ORF 1 und ORF 2, wenn anlässlich des Österreichischen Filmpreises fünf hochkarätige, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinoproduktionen auf dem TV-Programm stehen.

Den Auftakt machen am Donnerstag, dem 8. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 1 Lavinia Wilson und Elyas M’Barek, die sich in Ulrike Koflers „Was wir wollten“ – Österreichs Kandidat für den Auslands-Oscar 2021 – in einem Beziehungsdrama um unerfüllten Kinderwunsch und den Sinn des Lebens wiederfinden. Weiter geht es um 21.45 Uhr mit Sebastian Meises international gewürdigtem Drama „Große Freiheit“, das 2022 als österreichischer Kandidat für den besten internationalen Film ins Rennen ging. Der mit u. a. Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke und Thomas Prenn besetzte Spielfilm erzählt von einem Mann, der im repressiven Nachkriegsdeutschland wegen seiner – damals strafbaren – Homosexualität immer wieder eingesperrt wird, aber beharrlich auf der Suche nach Freiheit und Liebe bleibt. Wer bin ich, und wer kann ich sein – und sind die anderen wirklich so anders? „Me, We“ erzählt um 23.45 Uhr in vier Episoden von Menschen, deren Haltung zu Flucht und Asyl durch die Konfrontation mit der Realität auf eine harte Probe gestellt wird. Vor der Kamera standen für diese von David Clay Diaz inszenierte Tragikomödie u. a. Lukas Miko, Verena Altenberger, Barbara Romaner und Alexander Srtschin.

In Hüseyin Tabaks ausgezeichnetem Drama „Gipsy Queen“ stößt die ehemalige Nachwuchsboxerin Ali (Alina Șerban) am Sonntag, dem 11. Juni, um 23.05 Uhr in ORF 2 auf einen von Tobias Moretti gespielten, abgehalfterten Boxtrainer – und wagt schließlich ihr Comeback, um für ihre Kinder um eine bessere Zukunft zu kämpfen. „Ein bisschen bleiben wir noch“ heißt es am Sonntag, dem 18. Juni, um 23.05 Uhr, wenn die beiden tschetschenischen Flüchtlingskinder Oskar und Lilli (Leopold Pallua und Rosa Zant) von ihrer Mutter getrennt und bei unterschiedlichen Pflegefamilien untergebracht werden. Sie halten jedoch heimlich Kontakt und beschließen, die Mutter zu finden und gemeinsam zu fliehen. In weiteren Rollen von Arash T. Riahis vielfach gewürdigtem Spielfilm sind u. a. auch Anna Fenderl, Christine Ostermayer, Alexandra Maria Nutz, Markus Zett, Simone Fuith und Rainer Wöss zu sehen.

Umfangreiche Berichterstattung in ORF 1, ORF 2 und ORF III:

„kulturMontag“, „Kultur Heute Spezial“ und Sondersendung „Heim-Kino – Neues vom österreichischen Film“

Im Rahmen der aktuellen Berichterstattung widmen sich einige ORF-Formate den ORF-Austro-Oscars ausführlicher: So plant der „kulturMontag (12. Juni, 22.30 Uhr, ORF 2) einen Blick auf die diesjährigen Nominierungen, die am 20. April bekanntgegeben werden. Die ebenfalls von der ORF-TV-Kultur gestaltete Sondersendung „Heim-Kino – Neues vom österreichischen Film“ (Freitag,16. Juni, 23.15 Uhr, ORF 1) berichtet von der glanzvollen Gala des 13. Österreichischen Filmpreises im Globe Wien in der Marx Halle. Bereits um 19.45 Uhr am 16. Juni präsentiert ein „Kultur Heute Spezial“ in ORF III die Höhepunkte der Preisverleihung und lässt ebenfalls Gewinnerinnen und Gewinner des Abends zu Wort kommen.

Film-Marathon Marke Sicheritz in ORF III

Anlässlich des Österreichischen Filmpreises präsentiert ORF III am 16. und 17. Juni eine Auswahl an Produktionen von Regisseur Harald Sicheritz, Gründungsmitglied der Akademie des Österreichischen Films, der am 25. Juni außerdem seinen 65. Geburtstag feiert: Den Sicheritz-Filmmarathon eröffnet am Freitag, dem 16. Juni, der Film zur Kultserie „MA2412 – Die Staatsdiener“ (20.15 Uhr), gefolgt von der Satire „Wanted“ (21.55 Uhr), Sicheritz’ kultigem Regiedebüt „Muttertag“ (23.50 Uhr), der Hommage „Qualtingers Wien“ (0.40 Uhr) sowie allen zehn Folgen der Sitcom „Die Gipfelzipfler“ (ab 2.05 Uhr bis 6.00 Uhr Früh). Außerdem – bereits um 23.20 Uhr: eine neue Ausgabe der Reihe „Das ganze Interview“ (23.20 Uhr) mit dem Filmemacher. Am Samstag, dem 17. Juni, runden die beiden Komödien „Fink fährt ab“ (7.50 Uhr) und „Freispiel“ (9.55 Uhr) den Sicheritz-Schwerpunkt ab.

Flimmit zum Österreichischen Filmpreis

Als Streaming-Partner der Akademie des Österreichischen Films ist Flimmit auch heuer wieder mit dabei und zeigt die Gala als Video-on-Demand ab Freitag, dem 16. Juni, auf flimmit.at. Dort findet sich außerdem eine Auswahl prämierter österreichischer Filme in einer eigens dafür kuratierten Kollektion zum Österreichischen Filmpreis.

ORF.at-Netzwerk, Teletext und TVthek im Zeichen der Austro-Oscars

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT (in den Magazinen „Leute“ Seite 103 bzw. ab 145 und „Kultur und Show“ Seite 110 bzw. ab 190) widmen sich im Rahmen ihrer aktuellen Kulturberichterstattung ausführlich dem Österreichischen Filmpreis.

Auf der ORF-TVthek werden alle Sendungen des TV-Schwerpunkts rund um den Österreichischen Filmpreis, für die entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar sein.

Der Österreichische Filmpreis in den ORF-Radios

Ö1 berichtet über die Preisträger/innen und im „Morgenjournal“ (7.00 Uhr) am Freitag, dem 16. Juni, von der Veranstaltung. FM4 informiert on air und auf fm4.ORF.at über die Verleihung des Österreichischen Filmpreises und bringt Interviews mit den Preisträgerinnen und Preisträgern.

