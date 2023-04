Smart Home Expert: Neue Praxisseminare an der Technikum Wien Academy

Weiterbildungsangebot bietet Chance, zusätzliche Fachkräfte für die wachsende Gebäudetechnik-Branche zu gewinnen

Wien (OTS) - In den letzten Jahren hat sich das Berufsbild der Elektrotechniker*innen stark gewandelt. Die Branche erlebt durch die Digitalisierung und neue Smart Home Technologien eine zunehmende Nachfrage, für die es zusätzliche smarte Fachkräfte braucht, um das Wachstum in der Gebäudetechnik zu bewerkstelligen. Gefragt sind vertieftes Wissen in Elektroinstallation und Bus-Systemen (KNX), Photovoltaik und Elektromobilität. Aufgrund des neuen, interdisziplinären und technologieübergreifenden Feldes Smart Home werden aber genauso Kompetenzen in Betriebswirtschaft, Projektmanagement, Marketing und Kommunikation benötigt, die im neuen Smart Home Expert Program vermittelt werden.

Initiative für die Branche

Thomas Faast, Geschäftsführer der Technikum Wien Academy, der Weiterbildungs- und Digitalisierungsakademie der FH Technikum Wien, erläutert die Motive für die aktuelle Initiative: „Das Schlagwort der Stunde heißt „Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel!“ - Unternehmen und ihre Personalabteilungen erkennen immer mehr, dass zielgerichtete Weiterbildungen eine kreative Lösung sind, um sowohl bestehende Mitarbeiter*innen weiter zu qualifizieren als auch neue Mitarbeiter*innen am Arbeitsmarkt zu gewinnen. Wir hoffen nun, dass die Branche unser Angebot annimmt und gemeinsam mit uns weiterentwickelt.“

Als Vorreiter der Branche und erster Referenzkunde wird die Firma SIBLIK Elektrik GmbH & Co KG ausgewählten Mitarbeiter*innen ermöglichen, am Smart Home Expert Program teilzunehmen. Dazu Harald Blumauer, Leiter Marketing & Kommunikation: „Wir sind laufend auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiter*innen und haben uns aufgrund der schwierigen Situation entschieden, in Weiterbildung zu investieren. Da es bisher kein kompaktes Angebot dafür gab, haben wir gerne unsere Praxiserfahrung in die Konzeption des Programms eingebracht. Wir hoffen, dass wir damit auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Branche leisten und laden auch alle anderen ein, dieses innovative Weiterbildungsangebot kennenzulernen.“

Daniela Waller, MSc, Programmleiterin des Smart Home Expert, beschreibt die Einzigartigkeit des Konzeptes der modularen Praxisseminare: „Die Absolvent*innen des Expert Programs erwerben nicht nur das technische Rüstzeug, um in der Branche erfolgreich zu sein, sie gewinnen u.a. auch Kompetenzen in den fachlichen Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing und Kommunikation - dadurch können sie Projekte effektiv managen und Kund*innen erfolgreich beraten. Smart Home ist interdisziplinär - hier zwischen diversen Berufsgruppen, Unternehmen und Kund*innen zu vermitteln ist eine zentrale Fähigkeit des Smart Home Expert.“

Über das Smart Home Expert Program

Das Smart Home Expert Program richtet sich an Mitarbeiter*innen von Unternehmen im Bereich Smart Home, insbesondere Elektrotechniker*innen, die ihr Wissen im Bereich Smart Home hinsichtlich Technologie, aber auch Richtung Marketing und Management vertiefen möchten. Auch für Quereinsteiger*innen aus verwandten Berufsgruppen ist dieses Programm geeignet.

Das Programm vermittelt umfassendes Wissen in den Bereichen Elektroinstallation und Bus-Systeme (KNX), Photovoltaik und Elektromobilität sowie Projektmanagement und Business Skills. Die Studierenden lernen, intelligente Gebäudeinstallationen zu planen und zu realisieren, Smart-Home-Systeme zu konfigurieren und zu warten sowie effiziente und nachhaltige Energieversorgungslösungen zu entwickeln. Zusätzlich werden betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt, um Projekte effektiv zu managen und Kund*innen erfolgreich zu beraten. Auch auf Kommunikationsfähigkeiten wird wert gelegt.

Factbox

Das Smart Home Expert Program startet Anfang 2024 und wird in drei Modulen angeboten, die einzeln gebucht werden können. Die Praxisseminare werden jeweils freitags abgehalten, um eine berufsbegleitende Teilnahme zu ermöglichen. Alle Module umfassen zusammen 22 Präsenztage, die gesamt 7.700,- € (exkl. MwSt.) kosten, und schließen mit einem Zertifikat der Technikum Wien Academy ab. Detailinformationen unter: academy.technikum-wien.at/smart

Über die Technikum Wien Academy

Die Technikum Wien Academy ist die Weiterbildungs- und Digitalisierungsakademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie ist eine Marke der Technikum Wien GmbH, die ein 100%iges Tochterunternehmen der FH Technikum Wien ist. Die Technikum Wien Academy bietet Seminare, Zertifizierungen, akademische Lehrgänge, postgraduale Master-Lehrgänge, Pre College Programs für internationale Studierende sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen an. Darüber hinaus hat die Technikum Wien Academy seit 2005 Erfahrung mit der Abwicklung von Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den österreichischen Arbeitsmarkt.

Oberstes Ziel der Technikum Wien Academy ist es, lebenslanges Lernen an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Damit leistet sie vor dem Hintergrund des immer rascheren Technologiewandels einen bedeutenden Beitrag für die Innovationskraft und Effizienz von Unternehmen, um den Technologie- und Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.

