Wien Holding: Kurt Gollowitzer als Wien Holding-Chef bestätigt

Wien (OTS/RK) - Die Amtsperioden der Geschäftsführer*innen der Wien Holding sind auf fünf Jahre befristet. Vor Ablauf dieser Funktionsperioden muss rechtzeitig eine Neuausschreibung erfolgen. Vor diesem Hintergrund wurde die Geschäftsführungs-Position von Dr. Kurt Gollowitzer, der die Wien Holding seit 2018 leitet, neu ausgeschrieben.

Das Stellenbesetzungsverfahren wurde gemäß Bundesstellenbesetzungsgesetz abgewickelt. Mit der Abwicklung des Verfahrens war das Personalberatungsunternehmen AltoPartners beauftragt. Gestartet wurde die mehrstufige Ausschreibung am 25. Februar 2023, die Bewerbungsfrist endete am 25. März 2023. Insgesamt sind sieben Bewerbungen eingelangt, fünf davon stammten von Männern und zwei von Frauen.

Nach Abschluss der Hearings liegt nun das Ergebnis vor: Dr. Kurt Gollowitzer wurde in seiner Funktion als Geschäftsführer bestätigt und wird das Unternehmen für weitere fünf Jahre leiten. Er führt das Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführerin Dipl. Ing. Sigrid Oblak und Geschäftsführer Mag. Oliver Stribl. Gollowitzer trägt wie bisher die Verantwortung für die Geschäftsbereiche „Kultur- und Veranstaltungsmanagement“ sowie „Logistik und Mobilität“. Hinsichtlich der internen Organisationseinheiten der Wien Holding sind ihm die Abteilungen Finanz- und Beteiligungsmanagement, Projektmanagement und Rechnungswesen direkt unterstellt

„Die Wien Holding zählt nicht nur zu den größten Unternehmen in Wien, sie ist auch Impulsgeberin für grundlegende Modernisierungs- und Entwicklungsprozesse in der Stadt. Sie prägt und bereichert mit ihren Unternehmen maßgeblich das Bild der Stadt. Dr. Kurt Gollowitzer hat die Wien Holding in den letzten fünf Jahre sehr erfolgreich geleitet. Er hat das Unternehmen sicher durch die Pandemie-Jahre geführt und damit auch in herausfordernden Zeiten bewiesen, dass er als Geschäftsführer nicht nur hervorragend geeignet, sondern auch die beste Wahl ist. Und er hat auch dafür gesorgt, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wien Holding und ihren Tochterunternehmen gut aufgehoben fühlen“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Ich freue mich auf weitere fünf Jahre als Wien Holding-Geschäftsführer. Mein Ziel ist es, das Unternehmen weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu führen und als starken Konzern – auch mit einem besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit – weiterzuentwickeln. Es kommen spannende Projekte auf uns zu, die alle einen Mehrwert für unsere Stadt und die Wiener*innen bieten“, so Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

Kurt Gollowitzer: Seit 2018 an der Spitze der Wien Holding

Der im Jahr 1972 geborene Burgenländer startete seine Karriere in der Wien Holding bereits im Jahr 2006 und war als Prokurist und Leiter der Rechtsabteilung der Wien Holding sowie als kaufmännischer Geschäftsführer der zur Wien Holding gehörenden UIV Urban Innovation Vienna GmbH (vormals TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies GmbH) tätig. Ab 2013 leitete er die zur Wien Holding gehörende Wiener Stadthalle erfolgreich als kaufmännischer Geschäftsführer.

Seit 2018 steht er als Geschäftsführer der Wien Holding an der Spitze des Konzerns. Nun wurde er als Geschäftsführer der Wien Holding für weitere fünf Jahre bestätigt. Der gelernte Jurist absolvierte sein Diplom bzw. Doktoratsstudium an der Universität Wien. Seinen beruflichen Werdegang begann Gollowitzer in renommierten Rechtsanwaltskanzleien.

